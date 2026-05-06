Hospitalizan a Carin León y su novia tras accidente; uno presenta fractura

Tras el aparatoso accidente, el cantante y su novia se trasladaron de manera inmediata a un famoso hospital de la CDMX

Carin León se encuentra en la CDMX como parte de su promoción de su nuevo álbum musical “Muda”, el cual a partir de este jueves estará disponible, además de que lanzará como sencillo “La buena”.

Como parte de todas esta promoción, Carin León y su novia Mey Zuñiga estuvieron en la capital de nuestro país en un evento donde el sonorense se presentó para cantar sus nuevas canciones, sin embargo, se ha reportado que el intérprete y su pareja sufrieron un fuerte accidente.

¿Qué le pasó a Carin León?

A través de la cuenta de la experta en temas de espectáculos conocida como Chamonic, ella reportó que el cantante y su novia la noche de anoche sufren un accidente y aunque no iban solos, la más afectada resultó ser Mey Zúñiga, pues tuvieron que trasladarse rápidamente a un hospital ubicado en la zona de Polanco, en la CDMX.

De acuerdo con la información de la fuente antes mencionada, todo ocurrió al terminar el evento en el que se presentó Carin León en la capital, por lo que al cantante, su novia y el resto de su equipo de trabajo los sacaron por la parte trasera del lugar y los subieron por un elevador, mismo que cayó, presuntamente por exceso de peso.

“Según me cuentan al terminar el evento los sacaron por la parte trasera del lugar, por el área de empleados, y al subir al elevador —que supuestamente llevaba exceso de peso porque siempre suben demasiadas personas del EQUIPO — el elevador cayó aproximadamente un piso”, reportó Chamonic.

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Tras el fuerte accidente, la más afectada fue Mey, la novia de Carin León quien de acuerdo al a información de la experta en espectáculos antes mencionada, la mujer del cantante sufrió una fractura de tobillo por lo que fue el mismo intérprete de “Primera Cita” la cargó para llevarla a un hospital en la CDMX.

¿Cuál es el estado de salud de la novia de Carin León?

Fue la misma Mey Zúñiga quien compartió en sus estados de Instagram lo que sucedió, confirmando la información antes mencionada, y compartió una fotografía de su pie con una férula.

“El elevador en el que bajamos saliendo de la presentación de armando, cayó 1 piso, íbamos muchas personas del team, gracias a Dios todos estamos bien solo una ligera fractura en mi tobillo…”, escribió Mey en sus historias.

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La novia de Carin León tomó con buena actitud esta situación, pues en la misma historia aseguró que tomará su fractura como “un buen augurio”, eso sí aclaró que los éxitos no dejarán de llegar pero los tacones tendrán que esperar.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO