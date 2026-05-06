Sergio Mayer responde a críticas por su licencia: “Mi pecado es ser famoso”

Sergio Mayer asegura que su “único pecado” es ser famoso y defiende su licencia para entrar a La Casa de los Famosos.

Sergio Mayer respondió a las críticas por solicitar licencia para participar en La Casa de los Famosos Telemundo y aseguró que su “único pecado” es ser famoso y llamarse “Sergio Mayer”.

“Mi pecado es ser famoso mi pecado es llamarme Sergio Mayo entiendo que quizá fue políticamente incorrecto pero es un tema que no me arrepiento de haberlo hecho”

Sergio Mayer, diputado federal

El diputado denunció una persecución mediática en su contra y afirmó que cualquier acción suya se magnifica más que la de otros políticos.

Mayer defendió que actuó con transparencia, sin goce de sueldo y con suplente en funciones, además de que el ingreso obtenido le permitió cubrir los estudios de su hija en el extranjero.

Sergio Mayer asegura que su “único pecado” es ser famoso y llamarse “Sergio Mayer”

En entrevista para Político Mx, Sergio Mayer afirmó de manera reiterada que su “único pecado” es ser famoso y llamarse “Sergio Mayer”.

Según el diputado, este hecho provoca que cualquier acción que realice sea magnificada y criticada con mayor dureza que la de otros políticos.

Sergio Mayer destacó que se convirtió en “nota nacional” por pedir licencia para un reality show, mientras temas de mayor relevancia, como el narcotráfico, el nepotismo o el huachicol, no reciben el mismo nivel de atención crítica.

Puntualizó que por venir del medio artístico, los señalamientos en su contra se potencializan, convirtiéndolo en una especie de “piñata” mediática.

Afirma que cualquier error, como un bostezo o un error de dicción (mencionar “vaquita amarilla” en lugar de marina), es exagerado por los medios debido a su perfil público.

Sergio Mayer denunció que existe una estigmatización y discriminación hacia los actores en la vida pública, ya que se les suele descalificar asumiendo que no tienen preparación o que no pueden participar.

Reconoció que su fama también se alimenta de que no es un “político convencional”, sino alguien disruptivo, confrontativo y que siempre “da la cara”, lo que lo mantiene constantemente en el “ojo del huracán”.

Sergio Mayer insistió en que su fama es utilizada para descalificar sus logros legislativos y su preparación académica, a pesar de contar con licenciatura y estar cursando un doctorado.

Sergio Mayer responde a las críticas por pedir licencia para entrar a La Casa de los Famosos

Durante su conversación, Sergio Mayer confesó que no se arrepiente de haber pedido licencia a su cargo como legislador para ingresar a La Casa de los Famosos.

Sergio Mayer destacó que fue un tema meramente económico y personal, además argumentó que tiene el mismo derecho que cualquier otro legislador para solicitar este permiso.

Acusó que a él se le crítica por su “fama”, mientras que otros diputados piden licencia para irse de luna de miel o tomar cursos en el extranjero sin ser cuestionados.

Sergio Mayer destacó que las condiciones de su licencia fueron:

Sin goce de sueldo: Aseguró que no recibió ninguna remuneración por parte del Congreso durante el tiempo que duró su licencia.

Continuidad legislativa: Precisó que no abandonó sus funciones, ya que dejó a un suplente para cubrir su lugar.

Motivación familiar: Confesó que el ingreso obtenido le permitió pagar los estudios de su hija fuera de México.

Durante su entrevista, Sergio Mayer defendió que él vive de su trabajo en el medio artístico y no de la política, por lo que considera injusto que se le pretenda prohibir ejercer su profesión.

Sergio Mayer criticó lo que llamó la “ley antimayer”, calificándola de discriminatoria e inconstitucional, pues busca restringir las licencias específicamente para el sector del entretenimiento y el espectáculo.

Considera que esta reacción mediática y legislativa es una forma de estigmatización por su carrera como actor.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS