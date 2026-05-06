VIDEO: Investigan a piloto por presunta acción deliberada en accidente aéreo que dejó 132 muertos

Originalmente se esperaba una pasajera adicional, pero no logró abordar debido a restricciones sanitarias que había en ese momento

Nuevos documentos relacionados con el accidente del vuelo MU5735 de China Eastern Airlines volvieron a poner sobre la mesa uno de los desastres aéreos más impactantes de los últimos años. A más de cuatro años de la tragedia ocurrida en China, datos analizados por investigadores estadounidenses apuntan a que los motores del Boeing 737-800 habrían sido apagados manualmente antes de que el avión iniciara un descenso extremo que terminó con la muerte de las 132 personas a bordo.

El caso ocurrió el 21 de marzo de 2022, cuando el vuelo cubría la ruta entre Kunming y Guangzhou. De acuerdo con registros de vuelo, la aeronave cayó en picada durante más de dos minutos desde una altitud superior a los 29 mil pies, mientras controladores aéreos intentaban establecer contacto sin obtener respuesta desde la cabina.

La información más reciente proviene del análisis de las cajas negras recuperadas tras el impacto. Según los datos atribuidos a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), los interruptores de combustible de ambos motores fueron cambiados simultáneamente a posición de corte, una acción que especialistas consideran difícil de explicar mediante una falla accidental.

El Boeing involucrado era un 737-800, una de las aeronaves comerciales más utilizadas en el mundo y antecesora directa del polémico 737 MAX. El avión había sido entregado nuevo a China Eastern en 2015 y formaba parte de la flota utilizada por la aerolínea para cubrir rutas nacionales dentro de China.

¿Quiénes estaban en la cabina?

💥 The Chinese authorities have known for 4 years that a pilot of a China Eastern Airlines jet — flight MU5735 — deliberately crashed the aircraft, killing all 132 aboard, according to data from the US. The data, released by the 🇺🇸 National Transportation Safety Board (NTSB),… https://t.co/NHlX0hXNLe pic.twitter.com/uF5C1BWdBV — Byron Wan (@Byron_Wan) May 4, 2026

La cabina estaba integrada por tres pilotos. El capitán del vuelo era Yang Hongda, quien acumulaba alrededor de 6 mil 700 horas de experiencia aérea. Aunque se trataba de una cifra baja, ya que medios especializados señalaron que el copiloto contaba con una trayectoria aún más extensa.

El primer oficial era Zhang Zhenping, considerado uno de los pilotos comerciales más experimentados de China. Había acumulado cerca de 32 mil horas de vuelo y participó durante años como instructor de nuevos capitanes dentro de la aviación civil china. Incluso recibió reconocimientos oficiales por su trayectoria profesional.

Sin embargo, reportes posteriores al accidente indicaron que poco antes del vuelo había sido degradado de rango tras registrar aproximaciones inestables y reprobar una evaluación en simulador solicitada por la aerolínea. Junto a ellos también viajaba el segundo oficial Ni Gongtao, quien se encontraba en proceso de entrenamiento y fungía como observador en cabina.

En total, el vuelo transportaba a 123 pasajeros y nueve miembros de la tripulación. Originalmente se esperaba una pasajera adicional, pero no logró abordar debido a restricciones sanitarias relacionadas con COVID-19 que seguían vigentes en ese momento en varias regiones de China.

Las cajas negras fortalecen hipótesis de intervención humana

Los nuevos hallazgos técnicos revelaron que los motores dejaron de recibir combustible mientras la aeronave mantenía condiciones normales de vuelo. Especialistas explicaron que los interruptores utilizados para cortar el suministro requieren una manipulación física específica, ya que deben levantarse antes de moverse a la posición de apagado.

Otro elemento que llamó la atención de investigadores es que no existió ningún intento registrado de reactivar los motores. Expertos en aviación consideran que, ante un apagado accidental, la reacción inmediata de cualquier tripulación sería intentar reiniciar el sistema.

La tragedia ocurrió en una zona montañosa de Guangxi, donde el avión impactó a gran velocidad. Los restos quedaron dispersos en una amplia área y no hubo sobrevivientes. Equipos de rescate tardaron horas en acceder completamente al sitio debido a las complicadas condiciones del terreno.

Aunque desde 2022 comenzaron a circular versiones sobre una posible acción intencional dentro de la cabina, las autoridades chinas evitaron confirmar públicamente esa línea de investigación. La Administración de Aviación Civil de China sostuvo durante años que no existían indicios de fallas mecánicas y mantuvo bajo reserva gran parte de los resultados finales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO