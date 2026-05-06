VIDEO: Mujer es investigada por intentar atropellar a un menor en Spokane County; vecinos intervinieron

La mujer fue grabada persiguiendo al menor de edad generando indignación tras lo ocurrido en el condado de Spokane, Washington en los Estados Unidos

Una mujer de 56 años fue arrestada luego de que intentara atropellar a un niño que circulaba en su motocicleta de Cross. El caso se volvió viral después de que se viera en redes sociales el video del intento de agresión por parte de la conductora, lo que ha generado conmoción en el condado de Spokane.

El suceso se vivió el 28 de abril, agentes del Sheriff de Spokane fueron enviados tras recibir tras recibir reportes de un conductor imprudente y agresivo en la cuadra 7500 de South Fruitvale Road, además de que estaba intentando agredir a un niño que estaba en una motocicleta todo terreno.

A driver is accused of trying to run over a child on a bicycle in Spokane, Washington. Witnesses say neighbors helped pull the boy to safety before calling 911. https://t.co/28FAI2y7JX pic.twitter.com/b6MBI2UJ1X — ABC News (@ABC) May 5, 2026

Mujer es detenida por tratar de agredir a un niño en motocicleta

Al llegar, las autoridades mencionaron que el niño logró escapar y resultar ileso, pero tras lo sucedido, los agentes hablaron con los testigos, además de revisar el video del incidente grabado con un teléfono móvil, lo que además ayudó a establecer la causa probable para poder arrestar a la mujer de 56 años.

Tan solo 25 minutos después, los agentes recibieron una llamada por una persona que intentaba robar una vivienda a tan solo unas cuadras, donde además el propietario del inmueble les dijo que lo estaba viendo por las cámaras de seguridad, ya que no se encontraba en su domicilio.

Para sorpresa de todos, la mujer que intentó matar al menor de edad anteriormente era la misma que estaba intentando robar el inmueble, por lo que los agentes de seguridad lograron detenerla al ver su auto plateado estacionado en el sitio, admitiendo que había estado bebiendo alcohol.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO