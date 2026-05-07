Ley General de Feminicidio

Grano de Arena/Juan Carlos López Aceves

Por unanimidad de 30 votos a favor y 6 inasistencias, entre ellas del diputado panista, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, la 66 Legislatura del Congreso del Estado aprobó una Minuta de la mayor trascendencia para las mexicanas, que tiene su origen una iniciativa de reforma constitucional impulsada por la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.

Enviada por la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 135 de la Carta Magna, es decir, para completar el ciclo de una reforma constitucional con la aprobación de la mayoría de las Legislaturas locales, la Minuta recibió la dispensa de trámite en la sesión del pasado 21 de abril en que se aprobó, con el voto de MORENA y demás bancadas del Congreso local.

Unanimidad que refleja la importancia y trascendencia de fortalecer el marco jurídico, para hacerle frente al feminicidio en el país.

El 31 de marzo del año en curso, la presidente SHEINBAUM PARDO envió al Senado de la República, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de feminicidio.

Siendo aprobada en la sesión celebrada el 14 de abril pasado, con el voto a favor MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, OLGA PATRICIA SOSA RUIZ, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, que intervino en el debate, y JOSÉ GÓMEZ LEAL, remitiendo la Minuta a la Cámara de Diputados.

Minuta aprobada en la sesión celebrada el 21 de abril, por unanimidad de 467 votos a favor, entre ellos el de JOSÉ BRAÑA MOJICA, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, ADRIÁN OSEGUERA KERNION y JESÚS NADER NASRRALLAH de Tamaulipas.

Ese mismo día, la Minuta fue turnada y aprobada por la 66 Legislatura local, previa solicitud de dispensa de trámite solicitada por la diputada YURIRIA ITURBE VÁZQUEZ, y la lectura de su contenido por parte de la diputada de Movimiento Ciudadano, MAYRA BENAVIDES VILLAFRANCA, secretaria de la Mesa Directiva, presidida por SERGIO OJEDA CASTILLO.

La reforma constitucional tiene la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en materia de feminicidio, que establezca el tipo penal y sus sanciones, permitiendo una adecuada articulación de acciones que garanticen, desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones, el acceso a una vida libre de violencias de las mujeres y niñas, fortaleciendo al Estado mexicano para prevenir investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

De acuerdo al reporte anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2025 se cometieron 711 feminicidios en el país, 29 fueron en Tamaulipas. Además de 80,967 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, de los cuales 1,607 registrados en nuestro estado.

Hoy miércoles 6 de mayo, fue publicada la Reforma Constitucional en Materia de Feminicidio, en el Diario Oficial de la Federación, como el requisito previo para aprobar la Ley General de Feminicidio que le hace falta al país.

Como aquí hace falta despenalizar el aborto, conforme al resolutivo aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión celebrada el 20 de abril pasado, al resolver el Amparo en revisión 426/2025, invalidando la porción normativa del artículo 16 de la Constitución Política de Tamaulipas, “desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural”.

Así como diversas disposiciones del Código Penal del Estado, en los artículos 356, 357, 358, 359, 360 y 361 relacionados con el aborto, protegiendo a las personas quejosas que se ampararon. Esperemos que haya voluntad política para aprobar los ajustes necasarios.