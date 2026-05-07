Viene aguacero y hasta granizo para Tamaulipas: PC

Pronostican que desde hoy jueves 7 de mayo y hasta mañana, viernes 8 de mayo, el cielo de Tamaulipas se abrirá dejando caer posibles lluvias fuertes con caída de granizo

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Desde hoy jueves 7 de mayo y hasta mañana, viernes 8 de mayo, el cielo de Tamaulipas se abrirá dejando caer posibles lluvias fuertes con caída de granizo y acumulados que irían de los 50 a los 70 milímetros en gran parte del Estado.

Así lo informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, al advertir sobre un incremento importante en la actividad de tormentas para diversas regiones de la entidad.

De acuerdo con el reporte emitido por la dependencia, estas condiciones serán ocasionadas por la aproximación de un frente frío y el desarrollo de una zona de inestabilidad atmosférica, sistemas que favorecerán la presencia de chubascos y tormentas eléctricas en las siguientes 48 horas, con posibilidad de extenderse incluso hacia el fin de semana.

Las regiones con mayor probabilidad de registrar afectaciones son la zona norte, los Llanos de San Fernando, la región centro y el Altiplano tamaulipeco, donde podrían presentarse lluvias localmente fuertes acompañadas de intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y posible caída de granizo.

Protección Civil destacó que los acumulados de precipitación previstos, de entre 50 y 70 milímetros en zonas puntuales, podrían generar encharcamientos urbanos, incremento en corrientes de agua y escurrimientos rápidos, principalmente en sectores vulnerables o de baja altura, por lo que se pidió a la población extremar precauciones.

Asimismo, la dependencia exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de medios oficiales, evitar cruzar calles inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y tomar previsiones ante posibles interrupciones momentáneas en vialidades o servicios derivadas de las tormentas.

Las autoridades estatales mantienen vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, debido a que el potencial de lluvias podría mantenerse en distintas zonas de Tamaulipas durante los próximos días.