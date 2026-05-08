¡Entrégalos Claudia!

POLVO DEL CAMINO / MAX ÁVILA

A medida que transcurren las horas la situación entre nuestro país y EU se agrava debido a la terquedad intervencionista del imperio, por una parte, y por otra la defensa apasionada de la soberanía nacional que Doña Claudia enarbola como muralla a las constantes provocaciones de mister Trump. Ya sabéis que lo ultimito del republicano fue la abierta intención de combatir a los grupos delictivos debido a que el supremo gobierno, según él, no actúa con la eficacia requerida: “Si México no hace su trabajo con las drogas nosotros lo haremos por la vía terrestre”. En este sentido no son fortuitas las declaraciones del fiscal gringo respecto de más acusaciones contra políticos que participan o son cómplices del ilícito.

Conocido lo anterior no se requiere mucha ciencia para suponer que las relaciones entre ambos países se encuentran justo en el punto G, sea en modo de no regreso, considerando que el enajenado mandatario está dispuesto a emplear la fuerza, es decir la violencia para conseguir sus fines. Aquí cabe preguntarnos ¿hasta dónde sería capaz de llegar? Y, ¿de qué manera respondería el régimen de la 4T?.

Los mexicas no deseamos una confrontación armada, Dios nos libre porque equivale al suicidio, sin embargo, incidentes habría por la propia naturaleza del operativo, siempre y cuando Trump cumpliera su amenaza que hasta la hora de escribir esta columneja no pasaba de ser una más de las recetas del miedo a las que es muy afecto, pero cuidado que su locura no tiene límites ni consideraciones, así que todo podemos esperar de su enajenado cerebrito.

El asunto es más serio de lo que imaginamos y disparado a la N potencia después de este miércoles que registró lo que parece ser una sentencia casi equivalente a lo sucedido en Venezuela y lo que viene para Cuba. A ese nivel coloca a la república a pesar de la tradición de buena vecindad y colaboración, además de la sociedad comercial, claro, que ahora se ven perturbadas por un ser maligno cuyo pacto con Satanás le permite disponer de vidas y apropiarse del patrimonio ajeno por medio de la barbarie de los primeros tiempos de la civilización. Es el monstruo dispuesto a soltar todo su odio y rabia contra nuestra nación históricamente agredida, mutilada, despreciada y lo que le sigue.

De cumplirse la amenaza México sería de nuevo perdedor, de eso no hay duda. He aquí donde La Jefa de Jefas debe considerar la entrega de sus compañeros de partido a la justicia norteamericana, o poner en riesgo presente y futuro de millones de familias que nada tienen que ver en la presunta implicación de unos cuantos con el crimen organizado. Es buena oportunidad para mostrar la congruencia de un régimen obligado a defender el interés mayoritario en cualquier circunstancia. Eso de que nada ni nadie puede estar sobre la ley debe aplicarse sobre todo en el círculo cercano a la 4T, caso contrario sería caer en la odiosa demagogia del pasado.

Se entiende que la Señora Presidenta está más que indignada, como lo estamos todos, por la soberbia imperialista, pero imposible negar que importantes cuadros de Morena han sido materia fácil de la corrupción cuando las evidencias brotan cual aguas negras inundando las calles de ciudades olvidadas por autoridades que prometieron transformar y solo llegaron a destruir, robar, engañar y mentir creando un ambiente de rechazo, condena, pero también de resignación al comprobar que en muchos casos la organización creada por AMLO resultó igual o peor que el PRIAN, es decir solo patente que garantiza riqueza pronta y expedita para unos cuantos amparados en la protección partidista. En concreto, Morena no vale la pena frente al interés superior de la nación. El enojo de Doña Claudia complica las cosas por la sencilla razón de que cae en el terreno que más gusta a Trump, sea el de la provocación. Ahora más que nunca hay que mostrar frialdad aceptando que muchos de sus amigos políticos llevan en la frente el sello inconfundible de delincuentes y la realidad lo avala. ¡Ah, bruto!.

SUCEDE QUE

Si lo dicho por “la borrega” Mario López es mentira, “pos” denúncienlo que ni les queda hacerse los y las inocentes…como si no supiéramos que lo único que los y las mueve es la ambición.

Y hasta la próxima.