Ex Magistrada Omeheira López Reyna busca presidir el PAN Tamaulipas

La elección para renovar la dirigencia estatal del PAN se realizará el próximo 5 de julio y podrán votar los militantes inscritos en el padrón oficial, integrado por 9 mil 816 personas.

Por. Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- La ex Magistrada Omeheira López Reyna formalizó este viernes su intención de competir por la presidencia del Comité Directivo Estatal para el periodo 2026-2027.

La panista acudió a las oficinas estatales del partido en Victoria para entregar ante la Comisión Electoral de Procesos Electorales la documentación correspondiente, conforme a la convocatoria emitida esta misma semana por Acción Nacional.

Con más de 35 años de militancia dentro del PAN, López Reyna se convierte en una de las figuras con mayor experiencia política en el actual proceso interno; su trayectoria incluye cargos en los tres niveles de gobierno y responsabilidades dentro de organismos nacionales y estatales.

Ha sido diputada federal, regidora en Reynosa y Río Bravo, además de ocupar cargos en la Secretaría de Gobernación durante la administración de Felipe Calderón, jefa de área en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Mientras que en el estado fue directora del DIF Tamaulipas durante la pasada administración y recientemente concluyó su encargo como Magistrada del Poder Judicial del Estado.

La elección para renovar la dirigencia estatal del PAN se realizará el próximo 5 de julio y podrán votar los militantes inscritos en el padrón oficial, integrado por 9 mil 816 personas.

De acuerdo con la convocatoria, quienes aspiren al cargo deberán reunir el respaldo del 12 por ciento de la militancia o presentar al menos 30 firmas de consejeros estatales.

Las campañas internas se desarrollarán del 5 de junio al 4 de julio y el 5 de julio se llevará a cabo la jornada de votación de los militantes panistas, en los centro instalados para este fin.