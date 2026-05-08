FC Barcelona lanza playera retro inspirada en Olivia Rodrigo: precio y dónde conseguirla

El Barcelona lanzó una playera retro a poco más de 2 mil pesos. Otras versiones van de los 10 mil pesos a los 74 mil pesos. Un jersey que tiene como protagonista a la cantante Olivia Rodrigo.

BARCELONA.- El FC Barcelona lanzó a la venta una playera retro del equipo culé a poco más de 2 mil pesos, misma que se puede comprar en la tienda online del club.

También hay una edición limitada que rebasa los 10 mil pesos y otra por arriba de los 74 mil pesos.

De cara al Clásico de LaLiga vs Real Madrid, el FC Barcelona volverá a convertir la cita en un escaparate global de música, moda y deporte.

El FC Barcelona presentó oficialmente la camiseta especial que lucirá frente al Real Madrid este domingo 10 de mayo, un jersey que tendrá como protagonista a la cantante estadounidense Olivia Rodrigo.

PLAYERA RETRO FC BARCELONA: PRECIO Y DÓNDE COMPRAR EL NUEVO JERSEY CULÉ (CAPTURA DE PANTALLA)

Precio de la playera retro de FC Barcelona

La playera retro 2003/04 del FC Barcelona, es un diseño inspirado en el año de nacimiento de Olivia Rodrigo, disponible por poco más de 2 mil pesos.

También salió a la venta la playera edición limitada match, una serie de mil 899 unidades numeradas que incluyen una caja especial de colección y certificado de autenticidad, a un costo de $10 mil pesos.

Finalmente, hubo una versión exclusiva de 11 unidades firmada por los jugadores y jugadoras titulares de los partidos de El Clásico (femenino y masculino), con un precio superior a los $74 mil pesos. Se agotó en preventa.

¿Dónde comprar la playera retro de FC Barcelona?

Los aficionados del FC Barcelona que busquen la playera retro, pueden realizar compras desde otro territorio a través de la Tienda Oficial de la Barça Spotify Camp Nou.

Es necesario entrar en contacto con la tienda del FC Barcelona para conocer la forma en que se puede conseguir la playera retro.

RONALDINHO CON EL FC BARCELONA (YISUS )

La playera está inspirada en el FC Barcelona de la temporada en el 2003-2004

Los fans del FC Barcelona que adquieran la playera retro podrán revivir una temporada icónica con esta camiseta oficial del equipo, inspirada en el jersey del 2003-2004, el mismo año en que nació Olivia Rodrigo.

Tiene un diseño exclusivo que combina fútbol, música y estilo urbano en una pieza imprescindible para aficionados y coleccionistas.

Con el clásico diseño blaugrana y un elegante cuello estilo polo, esta camiseta destaca por sus detalles únicos: logotipos de Olivia Rodrigo y Spotify, junto al swoosh de Nike y el escudo del club bordado para un acabado de alta calidad.

La temporada 2003/04 fue el inicio de una era de transformación para el FC Barcelona, bajo la presidencia de Joan Laporta y la dirección técnica de Frank Rijkaard, marcada por el fichaje estrella de Ronaldinho.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS