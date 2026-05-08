Invita la alcaldesa a festejar a las mamás

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, anunció que este domingo la Explanada de la Independencia se llenará de música, alegría y convivencia familiar con la presentación estelar de Poder del Norte y Los Reyes Locos

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Todo se encuentra listo para que miles de familias neolaredenses disfruten del gran Festival del Día de las Madres organizado por el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo, una celebración preparada especialmente para reconocer el amor, esfuerzo y dedicación de las mamás de la ciudad.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, informó que este próximo 10 de mayo la Explanada de la Independencia se llenará de música, alegría y convivencia familiar a partir de las 6:30 de la tarde, con la presentación estelar de Poder del Norte de Arturo Buenrostro y Los Reyes Locos.

“Queremos que todas las mamás de Nuevo Laredo disfruten plenamente de este festival que hemos preparado con mucho cariño para ellas. Será una noche muy especial, llena de música, alegría y sorpresas, y además contaremos con transporte disponible al finalizar el evento para que puedan regresar tranquilamente a sus casas”, expresó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

Además del espectáculo musical, durante el festival se llevará a cabo una rifa de regalos para las asistentes. El registro para participar estará disponible de 6:30 a 7:30 de la tarde en la misma explanada, ubicada frente al Palacio Federal.

La alcaldesa, junto con la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, reiteró la invitación a todas las madres y familias neolaredenses para que formen parte de esta gran celebración organizada en honor a quienes representan el pilar fundamental de los hogares.

El Gobierno Municipal destacó que se contará con un operativo especial para brindar seguridad, orden y atención a los asistentes, garantizando un ambiente familiar y festivo para disfrutar esta importante fecha.