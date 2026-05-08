STPM denuncia presuntas represalias laborales contra trabajadores petroleros

El integrante del Sindicato de Transformación Petrolera Mexicana señaló que, pese a las reformas laborales implementadas desde 2019, continúan registrándose presuntas represalias contra empleados petroleros.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Trabajadores de Petróleos Mexicanos estarían siendo afectados en sus derechos laborales por ejercer la libertad sindical y afiliarse a organizaciones distintas al sindicato tradicional, denunció Daniel Silva Morales.

El integrante del Sindicato de Transformación Petrolera Mexicana (STPM) señaló que, pese a las reformas laborales implementadas desde 2019 y la vigencia de acuerdos internacionales en materia sindical, continúan registrándose presuntas represalias contra empleados petroleros.

Como ejemplo, expuso el caso de un trabajador originario de Ébano, quien presuntamente fue jubilado de forma anticipada sin haberlo solicitado.

“La empresa como tiene colusión con algunos representantes patronales, hacen mal uso de las herramientas del trabajador. Le están jubilando de manera anticipada, están violentando los derechos laborales, derechos constitucionales y derechos internacionales”

Silva Morales indicó que el trabajador afectado tiene 31 años de antigüedad y cuestionó que otros integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana mantengan trayectorias laborales de hasta 40 o 50 años.

Asimismo, aseguró que el STPM cuenta con más de 600 afiliados a nivel nacional, de los cuales 200 pertenecen al sur de Tamaulipas y la región. Sin embargo, señaló que muchos empleados prefieren no hacer pública su afiliación por temor a represalias.

“El sindicato tradicional ha dejado de defender los derechos de los trabajadores desde hace muchísimo tiempo. El último líder sindical del gremio petrolero que en verdad defendía los derechos de los trabajadores fue don Joaquín Hernández Galicia”

El representante sindical informó que integrantes del gremio se reunieron con representantes de la gerencia de Pemex en Tampico, quienes mostraron disposición para atender el caso conforme a la ley y buscar una solución inmediata.

Durante la conferencia estuvieron presentes representantes del gremio en distintos estados del país: Andrés González Alonso, Aldrin Torres Guzmán, Hugo Turrubiates Torres, Sergio Arturo Morales Torres y Óscar Velázquez Piña.