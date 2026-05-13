Aumentan los robos y extorsión en Victoria

Delatan estadísticas del Observatorio Ciudadano que se registra un alza en las modalidades de robo con violencia, a casas, negocios y extorsión

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El reporte de mayo del Observatorio Ciudadano Tamaulipas revela que en Ciudad Victoria aumentó la incidencia de delitos como extorsión, robo con violencia, robo a casa habitación y robo a negocios, mientras que los casos de secuestro y homicidio culposo se mantienen sin variaciones.

En contraste, delitos como homicidio doloso, robo de vehículos, robo a transeúnte, delitos sexuales, robo de ganado y violencia familiar registraron una disminución.

El director del Observatorio Ciudadano Tamaulipas (OBCITA), Antonio Centeno, señaló que en el análisis correspondiente a mayo se detectó que cuatro delitos tuvieron incremento, seis disminuyeron y dos permanecieron sin cambios.

Indicó que Ciudad Victoria se encuentra por debajo de la tasa nacional en seis de los 12 delitos analizados y por debajo de la media estatal en tres de esos delitos.

Precisó que el delito con mayor incidencia en la capital del estado continúa siendo la violencia familiar, que representa el 15.91 por ciento de los casos.

En el acumulado anual, el robo encabeza la lista con 367 denuncias, equivalente al 21.55 por ciento del total; le sigue violencia familiar con 271 casos, daño en propiedad con 170 denuncias y otros delitos del fuero común con 160 casos.

Además, se reportaron 149 denuncias por amenazas, 111 por lesiones, 111 por incumplimiento de obligaciones familiares, 74 fraudes y 42 casos de abuso de servidores públicos.

También se contabilizaron 33 casos de abuso de confianza, 33 de abuso sexual, 22 violaciones, 17 casos de retención o sustracción de menores y 16 homicidios, de los cuales 11 fueron culposos y cinco dolosos.

En el ranking nacional de incidencia delictiva, Tamaulipas se ubica en la posición 12 entre las entidades más seguras del país, de acuerdo con el análisis de 98 delitos evaluados.

Centeno destacó que, aunque en Ciudad Victoria existe una disminución en la mayoría de los delitos prioritarios, persiste preocupación por el aumento en delitos como la extorsión y el robo con violencia.