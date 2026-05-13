EU: secuestros como Maduro si no liquidan narcopolítica en AL

INDICADOR POLÍTICO/ CARLOS RAMÍREZ

Por Carlos Ramírez

El presidente Donald Trump dio a conocer su estrategia de Defensa Nacional 2026 en el contexto de otros dos planes de gobierno: el de Seguridad Nacional y el de la Lucha contra las Drogas. En esos tres instrumentos anuncia en la Casa Blanca toda una ofensiva para cortar las fuentes internacionales de abastecimiento de droga.

La parte más importante se establece en la Estrategia de Defensa Nacional –aprobada en enero pero recirculada en estos momentos de ofensiva militar– como advertencias intervencionistas en otros países. En este sentido, Trump va a movilizar todo el aparato bélico de la Casa Blanca para amurallar el territorio estadounidense.

“Aseguraremos las fronteras y los accesos marítimos de Estados Unidos y defenderemos el espacio aéreo de nuestra nación mediante el Golden Dome for America (Cúpula Dorada) y una atención renovada a la lucha contra la amenaza de los drones. Mantendremos una fuerza de disuasión nuclear robusta y moderna, capaz de hacer frente a las amenazas estratégicas que se ciernen sobre nuestro país, estableceremos y mantendremos ciberdefensas formidables, y perseguiremos y neutralizaremos a los terroristas islámicos que tienen la capacidad y la intención de atacar nuestro territorio.

“Al mismo tiempo, defenderemos de forma activa y sin miedo los intereses estadounidenses en todo el hemisferio occidental. Garantizaremos el acceso militar y comercial de Estados Unidos a zonas clave, en particular el Canal de Panamá, el Golfo de América (sic) y Groenlandia. Proporcionaremos al presidente Trump opciones militares creíbles para utilizar contra los narcoterroristas, dondequiera que se encuentren.

En materia de narcotráfico continental, la Estrategia ignora mencionar a México, aunque lo considera en las opciones de presiones y dice que el secuestro de Maduro fue una estrategia que ya está aprobada para aplicarla contra otros narcopolíticos.

“Nos comprometeremos de buena fe con nuestros vecinos, desde Canadá hasta nuestros socios de América Central y del Sur, pero nos aseguraremos de que respeten y hagan su parte para defender nuestros intereses comunes. Y cuando no lo hagan, estaremos preparados para tomar medidas específicas y decisivas que sirvan concretamente a los intereses de Estados Unidos. Este es el corolario de Trump a la Doctrina Monroe, y el ejército estadounidense está preparado para aplicarlo con rapidez, potencia y precisión, como el mundo ha podido ver en la operación Resolución Absoluta” que se aplicó en el secuestro de Maduro bajo cargos de narcopolítico.

Entre las estrategias desarrolladas en las últimas semanas se encuentran las ofensivas diplomáticas y de advertencias militares de la Casa Blanca a Rusia, China, Corea del Norte e Irán y en ellas ha dejado muy claro que no se permitirán intereses de estas naciones que representan un modelo económico comunista en América Latina, utilizando inclusive Fuerzas Armadas para disuadir otros intereses.

Una prioridad fundamental que ha sido reiterada en la Estrategia es el combate a la caracterización de narcoterroristas en el hemisferio a organizaciones criminales trasnacionales –con sede en otros países pero con núcleos de acción dentro del territorio estadounidense de manera clandestina– y sus apoyos gubernamentales profundizando la caracterización de que los narcotraficantes son terroristas, y a ellos se agrega también la estrategia contra el terrorismo externo e interno que también recientemente ha aprobado la Casa Blanca.

La Estrategia de Defensa Nacional 2026 otorga mayor importancia a China que a Rusia, a pesar de que el régimen de Putin tiene ya asentamientos muy claros –en la percepción estadounidense– en México, Cuba, Nicaragua, Colombia y Brasil. En términos de equipamiento de fuerzas, la Casa Blanca considera que Rusia ya no es un adversario bélico en la lucha por la hegemonía internacional y que China tiene más intenciones en su expansión hacia América Latina.

En ese contexto se localiza la advertencia del Departamento de Guerra (antes Departamento de Defensa) a los adversarios en el sentido de que Estados Unidos está hablando muy en serio en cuanto a la recuperación de la hegemonía internacional “y si nuestros adversarios potenciales son lo suficientemente imprudentes como para rechazar nuestras propuestas pacíficas y optar por el conflicto, las Fuerzas Armadas estarán preparadas para combatir y ganar las guerras de la nación de una manera que tenga sentido para los estadounidenses”.

Ahí queda también el compromiso de Trump para “reorganizar la red de aliados y socios” con el establecimiento de nuevos requerimientos a quienes quieran pertenecer al frente occidental y para ello lanza una de las peores advertencias: “estaremos preparados, siempre armados con la espada más afilada y temible pero dispuestos a ofrecer la rama de olivo”.

La consigna reiterada por la estrategia de defensa es muy clara: “la paz mediante la fuerza para una nueva época dorada de EU”.

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Política para dummies: el lenguaje de las armas es el lenguaje del poder.

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