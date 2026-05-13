Sí se pudo, Chayanne se presentó en Tampico

El cantante regresó con su tour “Bailemos Otra Vez” a Tampico para cumplir con la fecha que suspendió el año pasado a causa de una intensa lluvia

Por. Óscar Figueroa

Expreso La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el grito de “sí se pudo”, inició el concierto del puertorriqueño Chayanne la noche de este martes en el recinto ferial.

El cantante regresó con su tour “Bailemos Otra Vez” a Tampico para cumplir con la fecha que suspendió el año pasado a causa de una intensa lluvia.

“Lo prometido es deuda y les doy las gracias por compartir con nosotros y esta noche ustedes mandan y yo obedezco”, indicó ante más de 10 mil asistentes.

En punto de las 21:30 horas salió al escenario con la canción Bailemos Otra Vez para después interpretar sus mayores éxitos, entre ellos Salomé, Humanos a Marte, Tiempo de Vals, Dejaría Todo, Y Tú Te Vas, etcétera.

El 25 de septiembre del 2025 inició el concierto en el estadio Tamaulipas , interpretó 5 canciones, pero tuvo que suspenderlo por una torrencial lluvia, posteriormente anunció la fecha para reponerlo.

La gente llegó desde un día antes para ser de los primeros en ingresar, mientras que las puertas del recinto fueron abiertas a las 17:00 horas.

A pesar de que estaban pronosticadas lluvias el cantante puertorriqueño hizo su concierto con una temperatura de 26 grados.