Terminarán clases el 10 de julio: SET

Debido a las altas temperaturas, también se analiza ajustes de horarios, clases en línea y suspensiones temporales

Por. Raúl López García

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 10 de julio en la entidad, pese a que a nivel federal se determinó retomar el calendario original establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, explicó que la decisión de finalizar las actividades escolares cinco días antes ya había sido autorizada previamente por las autoridades federales, debido a las altas temperaturas que históricamente se presentan en el estado durante el verano.

Detalló que la medida se encuentra sustentada en el artículo 87 de la Ley General de Educación, el cual permite realizar adecuaciones al calendario escolar siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio, así como los 185 días efectivos de clases.

El funcionario estatal señaló que durante las dos primeras semanas de julio también podrían aplicarse medidas extraordinarias para proteger la salud de estudiantes y docentes ante posibles olas intensas de calor.

Entre las alternativas que analiza la autoridad educativa se encuentran modificar los horarios de entrada y salida, reducir jornadas presenciales o incluso implementar clases en línea en algunas regiones del estado.

“Estamos en contacto con Protección Civil. En donde tengamos que aplicar entradas más tarde o salidas más temprano, o trabajo en casa o en línea, también eso es una posibilidad. Yo creo que podemos tener para el 15 de junio ya bien establecido el pronóstico con cierta certeza en esas regiones en donde pudiéramos hacer una suspensión temporal; dependerá de cómo nos den el pronóstico del calor”, expresó.

Valdez García destacó además el acuerdo alcanzado entre la SEP y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), donde finalmente se determinó mantener el calendario oficial originalmente establecido, luego de las discusiones generadas por una posible conclusión anticipada relacionada con el Mundial de Futbol y las altas temperaturas.

El titular de Educación señaló que las autoridades federales escucharon las inquietudes de madres y padres de familia respecto al cuidado de los estudiantes y la necesidad de garantizar tanto el aprendizaje como la protección de la salud.

“Decirles a las madres y padres de familia que ha tenido la sensibilidad la presidenta y la Secretaría de Educación para que no haya el problema del cuidado y, desde luego, también se cumplan los aprendizajes, pero también se cuide la salud integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Tamaulipas”, indicó.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de Tamaulipas continuará fortaleciendo la infraestructura escolar para enfrentar las condiciones climáticas extremas, mediante acciones impulsadas por la estrategia estatal Tamaulipas Educa y bajo la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.