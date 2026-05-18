Agresión a policías federales: 1 muerto

Un agente de la Policía Federal de Protección murió y otro resultó herido tras un ataque armado ocurrido en Matamoros

Por. Staff

Expreso-la Razón

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- Un agente de la Policía Federal de Protección murió este domingo tras ser atacado a balazos en el Bulevar Manuel Cavazos Lerma de Matamoros, Tamaulipas.

Un segundo elemento que lo acompañaba resultó herido y fue trasladado a un hospital privado de la ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 horas, cuando personal del SPF terminaba su jornada laboral y circulaba por el cruce de la avenida Cavazos Lerma y avenida del Niño, en la colonia La Encantada, donde la unidad en la que viajaban fue impactada por una camioneta.

Tras el percance vial, los ocupantes del vehículo responsable escaparon del lugar, por lo que se inició una persecución. Durante el seguimiento, los presuntos agresores comenzaron a disparar contra los elementos federales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que posteriormente llegó una segunda camioneta con civiles armados, quienes también abrieron fuego contra los agentes, provocando un enfrentamiento en el que los oficiales repelieron la agresión.

La Policía Federal de Protección tiene asignada en esta frontera la custodia de inmuebles federales y del Consulado General de los Estados Unidos en Matamoros, uno de los recintos diplomáticos con mayor actividad consular en la región noreste del país.

De manera extraoficial se informó que, en el transcurso de las horas siguientes al ataque, corporaciones de seguridad aseguraron varias camionetas presuntamente utilizadas por los agresores.

Fuentes internas señalaron además que algunas personas relacionadas con los hechos habrían sido detenidas, en tanto continúan las labores de inteligencia orientadas a localizar a otros posibles involucrados.

Las autoridades desplegaron operativos en distintos sectores de la ciudad para reforzar la vigilancia tras el incidente.

Antecedente: dos guardias estatales asesinados en Reynosa

El ataque de este domingo en Matamoros no es un hecho aislado en el contexto de la violencia contra corporaciones de seguridad en Tamaulipas.

En el transcurso de este mismo mes, dos elementos de la Guardia Estatal fueron privados de la vida en Reynosa en un hecho igualmente registrado en condiciones de emboscada.