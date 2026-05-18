Arderá Tamaulipas esta semana, pero también habrá lluvias: PC

Protección Civil pide extremar precauciones ante calor intenso por las mañanas y tormentas con granizo por las tardes en 5 regiones

Por. Antonio H. Mandujano

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Aunque Tamaulipas enfrentará una semana marcada por altas temperaturas, también existe probabilidad de lluvias y caída de granizo en diversas regiones del estado, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente.

El funcionario explicó que las condiciones de calor persistirán principalmente durante las mañanas y gran parte del día, mientras que por las tardes y noches podrían registrarse precipitaciones derivadas del ingreso de humedad.

Detalló que entre las regiones con posibilidad de lluvias están la zona norte, los llanos de San Fernando, la región centro, el altiplano y la región cañera, donde no se descarta la presencia de granizo.

“Va a estar muy caluroso esta semana, sin embargo se nos pueden estar presentando estas lluvias en la tarde o noche”, señaló.

González de la Fuente indicó que, aunque hasta el momento no se reporta una situación grave por las altas temperaturas, sí se han presentado casos de personas con afectaciones relacionadas a golpes de calor.

Ante ello, exhortó a la población a mantenerse bien hidratada, usar ropa ligera y de colores claros, así como protegerse de la exposición prolongada al sol con sombrillas, gorras, sombreros y protector solar.

“Seguimos exhortando a hidratarse bien, a utilizar ropa cómoda, ropa clara y dispositivos para protegerse del sol”, expresó.

Sobre las versiones de meteorólogos respecto a fallas en el radar de Camargo, aclaró que ese equipo pertenece a la Comisión Nacional del Agua, por lo que corresponde a esa dependencia informar sobre su funcionamiento.

Asimismo, advirtió que el contraste entre el intenso calor y las lluvias podría generar condiciones para la caída de granizo en algunas zonas del estado durante esta semana.