Avanza Proyecto Génesis para fortalecer la seguridad hídrica en el sur de Tamaulipas

El esquema contempla destinar agua tratada para uso industrial, permitiendo liberar mayor disponibilidad del recurso para consumo doméstico y reforzar la planeación hídrica de largo plazo en beneficio de las familias del sur de Tamaulipas

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

El Proyecto Génesis continúa consolidándose como una de las estrategias hídricas más importantes para el sur de Tamaulipas, al promover el saneamiento, tratamiento y reúso de aguas residuales para beneficio de la población, la industria y el desarrollo sostenible de la región.

Como parte de los avances de esta iniciativa impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, recientemente fueron presentados los alcances técnicos del proyecto ante integrantes del Consejo Empresarial de Ciudad Madero, en una reunión encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez.

En el marco de su conferencia mañanera, el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, destacó que el Proyecto Génesis representa una oportunidad histórica para fortalecer la seguridad hídrica en la zona sur del estado y garantizar un mejor aprovechamiento del agua tratada.

El presidente municipal subrayó además la participación de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas en este esquema de colaboración, en coordinación con el Gobierno del Estado y los organismos operadores, para impulsar soluciones de largo plazo en materia hídrica.

En este encuentro participó también el gerente general de COMAPA Sur, Francisco José González Casanova, así como representantes del sector industrial y el coordinador ejecutivo del proyecto, Luis Apperti Llovet.

El esquema contempla destinar agua tratada para uso industrial, permitiendo liberar mayor disponibilidad del recurso para consumo doméstico y reforzar la planeación hídrica de largo plazo en beneficio de las familias del sur de Tamaulipas.

Asimismo, dentro de los alcances del Proyecto Génesis se prevé fortalecer la infraestructura hidráulica vinculada al sector La Barra y la zona de playa Miramar, contribuyendo al crecimiento ordenado y sustentable de Ciudad Madero.