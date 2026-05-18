Campaña Machista y Misógina

TRÓPICO DE CÁNCER/ JESÚS COLLADO MARTÍNEZ

Por Jesús Collado Martínez

Trópico de Cáncer/Expreso Tamaulipas

18 de mayo de 2026

Gloria Steinem, la escritora, activista política y organizadora feminista define al machismo como un sistema de dominación, control y violencia ligado al autoritarismo, arraigado en la idea obsoleta de que la hombría depende de la superioridad y la sumisión femenina. Para ella, el machismo no es una actitud aislada, sino la raíz de estructuras de poder destructivas.

Señala al hogar patriarcal como origen de la violencia y sostiene que el machismo se aprende y se ejecuta con mayor fuerza en los hogares patriarcales contra mujeres y niñas, siendo el espacio doméstico la primera escuela de dominación sistémica.

Para Steinem, existe un vínculo directo entre el machismo cotidiano y las dictaduras. Ella afirma que el autoritarismo siempre comienza con el control de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, y quien busca gobernar de forma totalitaria un país, primero valida esa dominación subordinando a las mujeres en el esquema social y familiar.

La misoginia se define como la aversión, el desprecio o el odio hacia las mujeres. Se manifiesta mediante prejuicios, discriminación, violencia física o verbal, y actitudes destinadas a mantener la desigualdad y la subordinación de las mujeres frente a los hombres.

Es importante para todos dejar en claro en este punto, aunque parezca obvio, que la Doctora Claudia Sheinbaum es la Presidenta Constitucional, la Jefa del Estado Mexicano y la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México y el Licenciado Andrés Manuel López Obrador es el EX Presidente de la República que se retiró a la vida privada el 30 de septiembre de 2024.

Todo esto tiene que ver con el hecho de qué desde hace algunos meses se inició una campaña abierta y permanente de ataques contra la Presidenta de la República, diseñada sobre la base cultural del machismo y la misoginia, partiendo de la base de que existe una identidad arraigada a través de siglos en la sociedad mexicana y en la que se busca rescatar aquellas antiguas formas de dirección patriarcal y moral de nuestra sociedad.

El truco consiste en que la derecha opositora y sus medios y redes sociales hablan de Andrés Manuel López Obrador como si fuera el presidente de la república y lo responsabilizan de todos los males que actualmente pueden aquejar a nuestra sociedad, y se refieren a él también como el que dicta actualmente las posiciones políticas del gobierno en los asuntos de mayor importancia para la gobernabilidad y la estabilidad política, ocasionalmente le hacen reconocimientos a su liderazgo “carismático” y como fundador del movimiento “obradorista” no obstante que dejó la Presidencia de la República hace veinte meses. Por otra parte minimizan a la Presidenta refiriendose a ella como alguien que no tiene experiencia, que está asustada, que todo le sale mal, que tiene temor de ejercer el cargo para el que fue electa porque de lo que se trata es de sembrar la idea de que es un error que ella esté en la Presidencia, que está en un cargo que no puede ejercer, fundamentalmente porque es mujer.

Ese discurso mediático es consistente con las grotescas expresiones del Presidente de Estados Unidos en las que ha narrado en distintas ocasiones que le ha ofrecido a la Presidenta Sheinbaum acabar con los carteles de la droga que operan en México y que la Presidenta le ha pedido que no lo haga, afirma que les tiene miedo y también ha dicho que en nuestro país gobiernan los cárteles de la droga y nadie más lo hace.

Está omisión mal intencionada de la defensa de la soberanía nacional que hace la Presidenta tiene eco en los comentocratas de los medios y de las redes sociales de nuestro país que claman por una intervención de Estados Unidos ante la supuesta incapacidad de la Presidenta Sheinbaum para resolver la situación de la seguridad en México.

Afirman en todos los foros que la Doctora Sheinbaum esta acorralada, asustada y no sabe qué hacer, han normalizado la falta de respeto refiriéndose a ella, no como Presidenta de México, ni Jefa de Estado, ni Comandanta de las Fuerzas Armadas o Doctora en Ingeniería Ambiental, sino como alguien de segundo orden, una “pobrecita” mujer que está en un lugar que no le pertenece, haciendo una función que desconoce.

Hasta ahora esta campaña solo tiene resonancia en el sector de los hombres y mujeres de la clase media y alta en los que el machismo y la misoginia forman parte del conservadurismo y sus valores tradicionales. Pero la gran mayoría de las mujeres parece estar vacunada contra esas oleadas de manipulación mediática y de las redes sociales, por la sólida presencia y la importancia que tienen en la transformación de sociedad mexicana.

La campaña de vilezas tiene autores y nombres, grandes empresas de comunicación como TV Azteca, Televisa, y los grandes consorcios privados de la radio, diarios nacionales como Reforma, El Norte, El Universal y Milenio, los empresarios Ricardo Salinas Pliego, y Claudio X Gonzalez, los comentaristas y analistas políticos Carlos Loret, Víctor Trujillo Brozo, Carlos Alazraki, Javier Lozano, Beatriz Pagés, Azucena Uresti, Héctor Aguilar Camín, María Amparo Casar, Lorenzo Córdova, Ciro Gomez Leyva, Marco Levario, Guadalupe Loaeza, Jorge Castañeda, Carmen Aristegui, Macario Schettino, Pascal Beltrán, Leopoldo Gomez, Enrique Acevedo, Raymundo Rivapalacio, Leo Zuckerman, Valeria Moy, y Jesús Silva Herzog, los dirigentes y representantes de los partidos Jorge Romero y Ricardo Anaya del PAN, Alito Moreno y Rubén Moreira del PRI, entre otros muchos integrantes de ese gran coro.

La campaña de infamias no solo atenta contra la Presidenta Claudia Sheinbaum y contra la decisión soberana de los mexicanos de ser gobernados por ella, también amenaza la integridad y la dignidad de todas las mujeres de México, es una campaña machista y misógina.