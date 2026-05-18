Complicidad PAN y Morena

POLVO DEL CAMINO/ MAX ÁVILA

Por. Max Ávila

Sinaloa y Chihuahua sobresalen ahora mismo por los conflictos que padecen, sea por lo revuelto que andan. En el primero, el PAN exige desaparición de poderes, en el segundo Morena pretende llevar a juicio político a la gobernadora acusándola de traición a la patria, delito por el que no hace muchos años a los civiles se castigaba con pena de muerte. Ya sabéis que en ambos casos protagonistas principales son Rubén Rocha Moya y María Eugenia Campos Galván (“Maru” pa´ los cuates). Sobra decir que la bronca desborda la cotidianeidad de la población que ya ni sabe por dónde se alza el porvenir.

El asunto tiene características especiales considerando la confrontación de la Izquierda y Derecha fuera del ámbito burocrático. Es decir, en terreno abierto, lejos de polémicas palaciegas y de funcionarios de todo nivel que no desaprovechan el minuto de fama que les ha de redituar el tema. Además ¡por supuesto!, de las cantinflescas “aportaciones” de legisladores que echando verbo enjundioso justifican su calidad de presuntos “representantes populares” y asiduos firmantes de las nóminas e incontables beneficios oficiales, algunos entregados en efectivo sin ningún compromiso de informar sobre su aplicación, además de probables candidatos a cargos donde puedan robar más y mejor. ¡Casta maldita que ni la 4T puede erradicar!.

Pero vamos por partes cual dijo Jack “el destripador” asesino que aterrorizó a Londres allá por 1888. En Sinaloa la cosa está que arde después de todo lo que sabemos, condimentada ahora con la orden de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera, por sus siglas en español), respecto de congelar las cuentas del virtual prófugo ex gobernador cuyo comportamiento no gusta nada, nadita de nada a la justicia gringa que busca por todos los medios llevarlo a prisión. Y deje que todo se complica tras la entrega de dos de sus más cercanos colaboradores que parecen dispuestos a “cantar” en los tonos más sofisticados del arte purista de Enrico Caruso, el famoso cantante de ópera italiano que deleitara a los bisabuelos(as), entre fines del siglo diecinueve y principios del veinte.

En este sentido nada bueno espera a Rubén Rocha Moya que para su conocimiento no es doctor en medicina sino en Ciencias Sociales, además de profesor rural en sus primeros tiempos, maestro en matemáticas y licenciado en Derecho, nomás pa´ llenar sus horas libres y que quien sabe cómo llegó a la política y a la desgracia de ser considerado delincuente si tan bien se la pasaba como integrante normal de la comunidad. Lo cierto es que ahora está a un paso del presidio por algunos años que no serán pocos si los alocados jueces que lo reclaman comprueban los delitos de que le acusan. Dícese que el encierro podría ser perpetuo lo que parece una exageración cuando en nuestro México lindo y querido aun no es ofendido ni con la perfumada hoja de alguna carpeta de investigación. Sigue siendo tan defendible por el supremo gobierno como el más indigente de las ratoneras calles de la CDMX. Sea que por acá el profe Rubén no está entre los corruptos que no deben cobijarse en la 4T, de acuerdo a la definición hecha en Yucatán Doña Claudia este sábado que mereciera el aplauso del respetable y ocupara al día siguiente generoso espacio en los medios de comunicación que cobran por línea ágata y de acuerdo a lo destacado en la respectiva página.

El rumor ultimito es que en cualquier momento un comando especial de los EU podría llevarse a Rocha Moya haciéndose que no tienen la más remota idea ni noticia de eso que llamamos “soberanía e independencia nacional” y menos sobre frases pasadas de moda o borradas por el tiempo y el polvo como “el respeto al derecho ajeno es la paz”. ¿Qué tal y que los gringos aprovechan la euforia del mundial de fútbol y tranquilamente cargan con el ex gobernador y amigos que lo acompañaron en la aventura de escriturar Sinaloa a nombre propio y de su familia?. Ahí protestaremos cuando deje de rodar el balón.

Mientras tanto la dirigencia de Morena se apersona en Chihuahua ques-que pá encabezar “imponente” manifestación contra “Maru” Campos por permitir operar a agentes de la CIA en aquel vasto territorio que la descendencia de Luis Terrazas sigue reclamando. ¿Qué jijos fue a hacer Ariadna Montiel y su plana mayor, incluido Andrés Manuel López Beltrán vástago de quien usted imagina?. Nomás a provocar. Para fortuna la confrontación con los panistas fue mínima, pero es apenas el principio de uno de los tantos más cuantos problemas que brotan por aquí, acullá y más allá de donde aúlla la tormenta.

SUCEDE QUE

El mayor beneficiado del relajo que involucra a Tamaulipas es Cabeza de Vaca, y de pasadita también el PAN. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima.