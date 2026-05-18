Con camión vactor, Comapa Sur atiende colapso de drenaje que afectaba viviendas en la colonia Del Bosque

Vecinos del sector señalaron que el colapso de la red provocaba el brote de aguas negras al interior de sus viviendas, principalmente en sanitarios y baños

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Después de casi dos años de afectaciones por una fuga de drenaje, personal de Comapa Sur acudió este lunes con una cuadrilla y un camión vactor a la calle Encino entre Pino y Almendro, en la colonia Del Bosque de la zona norte de Tampico, para atender el problema que impacta a aproximadamente 15 familias.

Vecinos del sector señalaron que el colapso de la red provocaba el brote de aguas negras al interior de sus viviendas, principalmente en sanitarios y baños.

Elizabeth Quintero manifestó que, pese a realizar gastos para intentar solucionar el problema, la situación persistía.

“Tengo el drenaje todo adentro en mi casa, en el baño. Les pagué 4 mil y pico y nunca ha quedado el drenaje. Mire cómo queda la banqueta, siempre estoy en el agua”

Por su parte, Benigna Quintero Enríquez aseguró que ya no puede utilizar el sanitario debido al taponamiento.

“Mi baño no lo puedo usar, no puedo hacer mis necesidades ahí, lo tengo tapado”

Antonio Pérez, jefe de sector de la planta Laguna de la Puerta de Comapa Sur, informó que la reparación de la línea de drenaje quedó programada para los días 21 y 22 de mayo, iniciando con la ruptura del área afectada.

“Nosotros tenemos programado empezar ruptura el jueves para estar trabajando jueves y viernes y si lo permite el tiempo el fin de semana terminar”

Dijo que la dependencia trabaja simultáneamente en distintos puntos con limitaciones de personal y maquinaria.

“Terminarlas todas no tenemos la capacidad ni de maquinaria ni de personal. De acuerdo al programa, ya terminamos obras iniciadas y venimos a checar aquí”

Habitantes del sector consideraron que el problema podría requerir una línea de mayor capacidad para evitar nuevos colapsos.

Francisco Campoy, residente del área, señaló que el drenaje presenta acumulación de arena y azolve desde hace más de un año.

“Es una caída que viene desde allá, obvio que se taponea de arena, tiene más de un año. Ya llegó Comapa, vienen a desazolvar. Este drenaje vimos que había arena, no se veía dren, era pura tierra, azolve”

Durante la jornada de atención, personal de Comapa Sur realizó labores de limpieza y desazolve con apoyo del camión vactor para disminuir el nivel de aguas residuales acumuladas en el sitio.