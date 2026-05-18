Crisis gubernamental

GOLPE A GOLPE/ JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Por Juan Sánchez Mendoza

En al menos seis de las entidades donde se elegirán mandatarios estatales en 2027 –concretamente el domingo seis de junio–, se aprecia grave crisis de gobernabilidad.

Y eso, admítase o no, podría repercutir negativamente al proyecto que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo para la construcción del segundo piso de la mentada CuatroT.

Actualmente, en cinco de las 17 entidades donde habrán de renovarse las jefaturas del Poder Ejecutivo, los mandatarios son opositores a morena. Y, según se observa, mantienen comunión con sus gobernados, aunque se pretende ‘linchar’ mediáticamente a la de Chihuahua, por la intervención de agentes de la CIA en un operativo para ‘desmantelar’ un laboratorio en que se fabricaban drogas sintéticas.

Obviamente, este asunto debe investigarse a fondo y actuar conforme a derecho.

Pero es ajeno a los mandatarios de Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León y San Luis Potosí, quienes alcanzan posiciones privilegiadas en el top ten de los gobernadores mejor evaluados de México.

De cualquier forma, María Eugenia Campos Galván ‘Maru’, aparece en también en el ranking, dentro de los 10 mejores mandatarios del país.

Así que la crisis de gobernabilidad sólo toca a mandatarios con el sello de morena.

El por qué:

Baja California

En la entidad, se advierte presunta infiltración del crimen organizado en las estructuras políticas y existen investigaciones federales contra funcionarios y ex funcionarios estatales que militan o simpatizan con morena.

Además, la falta de liderazgo de Marina del Pilar Ávila Olmeda debilita la confianza institucional al enfrentar fuertes presiones por la corrupción de su gobierno y una severa crisis en materias económica y de seguridad.

Su ahora ex marido Carlos Torres Torres –quien fuera coordinador de Proyectos Estratégicos en la capital ‘cachanilla’ hasta junio 3 de 2025–, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), por su presunta participación en una red de tráfico de armas, narcóticos y lavado de dinero.

A la mandataria se le canceló su visa para entrar a la Unión Americana hace más de un año, pero es lo de menos.

Lo cierto es que en Baja California hay crisis de gobernabilidad, lo que pone en riesgo la continuidad del proyecto transformador. Sobre todo, ante el hecho de que la entidad está acostumbrada a la alternancia en el poder.

Campeche

Layda Elena Sansores Sanromán, con sus desplantes autoritarios, estimula cotidianamente el repudio poblacional hacia su gobierno, pese a que, en su mayoría, los ciudadanos se identifiquen con morena.

La crisis de gobernabilidad, en ese estado del sureste, se centra en los graves conflictos políticos, la ruptura interna del partido en el poder y lo que es peor, el descontento social que, día tras día, se manifiesta con bloqueos y protestas en contra suya. Incluyendo paros de labores de los policías.

Además, está confrontada con el Congreso local porque la bancada de morena –y obviamente los diputados opositores– le rechazaron su solicitud de aprobar un endeudamiento de mil millones de pesos.

El diputado federal Ricardo Monreal Ávila, ha comprobado la gravedad de la crisis de gobernabilidad en aquél estado, personalmente.

Y en el colmo de su desfachatez Layda ‘destapó’ para sucederla –bajo la bandera de morena–, a Pablo Gutiérrez Lazarus –un ex panista que a la fecha es alcalde de Ciudad del Carmen–, sin esperar los tiempos oficiales del partido.

Guerrero

Los acontecimientos de violencia más recientes registrados en Chilapa son harto elocuentes para ratificar la inhabilidad de la mandataria Evelyn Cecia Salgado Pineda en la conducción del estado hacia buen puerto.

La cadena televisiva Cable News Network (CNN) en español establece que la ingobernabilidad en la entidad se caracteriza por la incapacidad para frenar el control territorial del crimen organizado, en regiones clave; la crisis humanitaria y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas.

A eso se suma la estela de corrupción, la falta de programas de auxilio a la población más vulnerable y el vacío de autoridad.

Defensores de derechos humanos aseguran que los grupos criminales han sustituido el vacío que dejan las instituciones –imponiendo sus propias reglas: cobro de piso y control sobre el tránsito de mercancías y personas–, hasta el grado que son estos los que mandan en distintas regiones, por lo que la mandataria estatal es simple y llanamente una figura decorativa.

Aun así, el senador José Félix Salgado Macedonio –padre de Evelyn–, reclama para sí la candidatura gubernamental de morena.

Los otros

En Michoacán, Sinaloa y Sonora, es también evidente la ingobernabilidad.

Alfredo Ramírez Bedolla enfrenta una crisis compleja impulsada por la violencia del crimen organizado, la extorsión a los sectores productivos, el asesinato de figuras políticas (incluyendo alcaldes) y una alta percepción de inseguridad.

Esto ha detonado demandas políticas para la desaparición de poderes.

La crisis de ingobernabilidad, en Sinaloa, se caracteriza por un colapso institucional prolongado y la incapacidad estatal para garantizar seguridad, hasta el grado de que, en el Senado de la República, haya propuestas para desaparecer los poderes locales, tras la salida del ex gobernador Rubén Rocha Moya, sobre todo por la detención…

La crisis de gobernabilidad en Sonora, donde Francisco Alfonso Durazo Montaño (morena) es el jefe del Poder Ejecutivo estatal, ocurre porque hay una profunda crisis de seguridad pública, la disputa territorial entre cárteles del narcotráfico y el control de economías ilegales.

Correo: jusam_gg@hotmail.com