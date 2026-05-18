Día sin sombra 2026: estas son las fechas en que podrá verse el fenómeno en México

El Día sin sombra 2026 podrá apreciarse en México del 16 al 25 de mayo; te contamos de qué trata este fenómeno

Te contamos cuándo será el Día sin sombra 2026 en México, un fenómeno que ocurre dos veces al año.

El Día sin sombra se debe a un fenómeno astronómico conocido como paso cenital, donde el Sol se ubica en el cenit, haciendo que las sombras de objetos verticales disminuyan o desaparezcan totalmente.

Fecha y hora del Día sin sombra 2026 en México

El Día sin sombra 2026 en México ocurrirá entre el sábado 16 y el lunes 25 de mayo de las 12:00 a la 1:45 de la tarde.

Aunque el horario puede variar porque el paso cenital depende de la altitud, en CDMX, la UNAM indica que el fenómeno será a las 12:33 horas.

Las ciudades de nuestro país en las que se podrá apreciar el fenómeno son:

CDMX: entre el 16 al 18 de mayo, y de nuevo el 26 de julio (12:43 horas)

Mérida, Yucatán: 19 de mayo, y de nuevo el 19 y 20 de julio

Cancún, Quintana Roo: 23 de mayo, y de nuevo el 28 de julio

Villahermosa, Tabasco: entre el 13 y el 15 de mayo, y de nuevo el 2 de agosto

Acapulco, Guerrero: 15 y 25 de mayo, y de nuevo el 6 de agosto

Puerto Vallarta, Jalisco, 23 al 25 de mayo, y de nuevo el 21 de julio

Mazatlán, Sinaloa: 21 de mayo

Oaxaca: entre el 5 y 7 de agosto

Chiapas: entre el 5 y 7 de agosto

Recomendaciones para el Día sin sombra 2026 en México

Para quienes quieran observar el Día sin sombra 2026 en México, los expertos sugieren colocar un objeto cilíndrico bajo el Sol.

De esa manera se podrá apreciar cómo el objeto se queda sin sombra a medida que el Sol avanza por el cielo del mediodía.

En culturas como la Mexica y Maya, el Día sin sombra era muy importante porque registraban el momento exacto del paso del Sol, además de que lo usaban para ajustar sus calendarios.