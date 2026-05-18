Entrega alcaldesa Carmen Lilia Canturosas obras hídrica y urbana en Nuevo Laredo

El gobierno municipal continúa impulsando obras estratégicas destinadas a fortalecer el sistema de drenaje sanitario y mejorar la movilidad

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EXPRESO-LA RAZON

La administración municipal encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal continúa impulsando obras estratégicas de infraestructura urbana con una inversión total de 19 millones 766 mil 890 pesos, destinadas a fortalecer el sistema de drenaje sanitario y mejorar la movilidad en sectores prioritarios de Nuevo Laredo.

Entre los proyectos destaca la rehabilitación del colector sanitario sobre la calle 15 de Septiembre y Horcasitas, entre César López de Lara y Niños Héroes, así como en Niños Héroes entre Horcasitas y Agustín Melgar, en la colonia México; una obra prioritaria para atender el sistema de drenaje sanitario y prevenir afectaciones derivadas del deterioro de la red.

Los trabajos consisten en la instalación de 236 metros lineales de tubería de PVC serie 8000 de 800 milímetros de diámetro, además de la construcción de siete pozos de visita tipo especial, con una inversión de 16 millones 665 mil 616 pesos.

Estas acciones permitirán mejorar el flujo de aguas residuales, reducir riesgos de fugas y colapsos sanitarios, así como brindar mayor seguridad y bienestar a cientos de familias que habitan en este sector de la ciudad.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que este tipo de obras representan inversiones estratégicas que impactan directamente en la salud pública y el desarrollo urbano de Nuevo Laredo.

“Estamos trabajando en obras que muchas veces no se ven a simple vista, pero que son fundamentales para el bienestar de las familias. La rehabilitación de colectores sanitarios permite prevenir problemas de drenaje, proteger la salud de la ciudadanía y garantizar servicios dignos para nuestra ciudad”, señaló la alcaldesa.

De manera complementaria, el municipio lleva a cabo el recarpeteo asfáltico de la calle 15 de Septiembre entre Reynosa y Reforma, en la colonia Campestre, con una inversión de 3 millones 101 mil 274 pesos.

Esta obra mejorará las condiciones de movilidad y seguridad vial para automovilistas y peatones, además de contribuir a una mejor conectividad en una de las zonas con importante flujo vehicular.