Guardia Estatal evita situación de riesgo en el Puente Tampico y pone a salvo a un hombre

La actuación del personal de seguridad permitió preservar la integridad de la persona y facilitar su atención por parte de las instancias competentes

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Elementos de la Guardia Estatal intervinieron oportunamente para resguardar a un hombre que se encontraba en una situación de riesgo sobre la estructura del puente Tampico, evitando una posible tragedia.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron tras una llamada de emergencia que alertó sobre la presencia de una persona ubicada en la parte exterior del barandal de protección del puente.

Al arribar al sitio, los oficiales implementaron acciones de intervención y contención para salvaguardar la integridad del hombre, logrando ponerlo a salvo.

Posteriormente fue trasladado a un área segura, donde permaneció bajo resguardo mientras se llevaban a cabo los procedimientos correspondientes para su atención y canalización especializada.

La actuación del personal de seguridad permitió preservar la integridad de la persona y facilitar su atención por parte de las instancias competentes.

Autoridades reiteraron la importancia de solicitar apoyo profesional y atención inmediata ante situaciones de crisis emocional, así como mantener redes de acompañamiento y apoyo comunitario.