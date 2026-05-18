Inician primeras liberaciones de tortuga lora en Tamaulipas

Las primeras liberaciones se realizaron en Tepehuajes y Playa Miramar. En Tepehuajes fueron liberadas 15 crías, mientras que en Playa Miramar, en Ciudad Madero, se liberaron 210 ejemplares

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EXPRESO-LA RAZÓN

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas informó que comenzaron las primeras liberaciones de crías de tortuga lora de la temporada 2026 en campamentos tortugueros del estado.

Las primeras liberaciones se realizaron en Tepehuajes y Playa Miramar. En Tepehuajes fueron liberadas 15 crías, mientras que en Playa Miramar, en Ciudad Madero, se liberaron 210 ejemplares.

La dependencia señaló que las liberaciones forman parte de los trabajos de conservación, monitoreo y protección de nidos que se mantienen en las playas tamaulipecas durante la temporada de anidación.

Actualmente continúan los recorridos y la vigilancia en campamentos tortugueros para resguardar nidos y monitorear las zonas de anidación, con el objetivo de aumentar la supervivencia de las crías.

La tortuga lora es una especie protegida y considerada emblemática del Golfo de México.