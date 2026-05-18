La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirma que la UIF congeló cuentas de los 10 funcionarios señalados por EU

MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este lunes 18 de mayo, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas de los 10 funcionarios señalados por Estados Unidos.
Durante la Mañanera del Pueblo, detalló que dicha instancia dará a conocer mediante un comunicado las razones por las que se congelaron las cuentas.
«Van a sacar un comunicado en un rato, les pedí que lo sacarán, plantea que es de manera preventiva, ahí se va a explicar en el documento, dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF», dijo.
La titular del Ejecutivo agregó que son mecanismos automáticos que se realizan en cualquiera de los casos.