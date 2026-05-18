Liga MX confirma fechas, horarios y sedes para la final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul

Es la tercera ocasión en la que universitarios y celestes disputan el título del futbol mexicano en una serie que será completamente capitalina.

La Liga MX ha hecho oficiales los días y horarios para los partidos de ida y vuelta de la final del Clausura 2026 que disputarán Pumas de la UNAM y Cruz Azul, siendo la tercera ocasión en la que universitarios y celestes disputan el título del futbol mexicano en una serie que será completamente capitalina.

¿Dónde se jugarán los partidos de la final entre Pumas y Cruz Azul?

Unos minutos antes del anuncio de la Liga MX, el presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez. publicó en su cuenta oficial de X un emotivo video donde se aprecian diferentes tomas del Estadio Ciudad de los Deportes con la fanaticada celeste celebrando en las tribunas. Velázquez acompañó el clip con un contundente mensaje: “¡Volveremos!”, un mensaje que dejaba claro que el partido de ida sería en el viejo Estadio Azul.

De acuerdo con el artículo 40 del reglamento de competencia de la liga, Cruz Azul solicitó formalmente un cambio de estadio, toda vez que su recinto registrado, el Estadio Banorte, se encuentra inhabilitado por causas de fuerza mayor.

Por su parte, el encuentro definitivo que coronará al nuevo monarca se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario.

Pumas lleva 15 años sin lograr el éxito en el torneo local siendo la última ocasión en mayo de 2011 cuando derrotaron a los Monarcas Morelia. Ahora, con Efraín Juárez al mando el equipo busca terminar la sequía llegando como los mejores del torneo Clausura 2026 y tras haber eliminado a América y Pachuca en cuartos de final y semifinales, respectivamente.

Cruz Azul no consigue el campeonato desde el Clausura 2021 cuando derrotaron a Santos Laguna en la final disputada en el Estadio Azteca. La Máquina llega de eliminar a Atlas en los cuartos de final y, recientemente, a Chivas en semifinales.

Horarios de los partidos para la final entre Pumas y Cruz Azul del Clausura 2026

Partido de ida: Cruz Azul vs Pumas

Día: Jueves 21 de mayo

Horario: 20:00 hrs.

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Partido de vuelta: Pumas vs Cruz Azul

Día: Domingo 24 de mayo

Horario: 19:00 hrs.

Sede: Estadio Olímpico Universitario

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR