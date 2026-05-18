Museos de Tampico preservan historia, arte y memoria en el Día Internacional de los Museos

Espacios culturales se consolidan como puntos de encuentro y aprendizaje para nuevas generaciones

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Este 18 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Museos, una fecha impulsada desde 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) para reconocer la importancia de estos espacios como centros de conservación, educación e intercambio cultural.

Para este 2026, el lema elegido es “Museos, uniendo un mundo dividido”, con el que se busca resaltar el papel de estos recintos como espacios de diálogo, inclusión y construcción de sociedades más pacíficas, además de coincidir con el 80 aniversario del organismo internacional.

En Tampico, la riqueza histórica y cultural se refleja en diversos museos que resguardan parte importante de la identidad regional y del patrimonio del sur de Tamaulipas.

Entre éstos se encuentra el Museo de la Ciudad de Tampico, ubicado en Salvador Díaz Mirón y 20 de noviembre en el centro de la ciudad, donde se exhiben pasajes sobre el desarrollo del puerto, la actividad comercial y la transformación urbana de la ciudad.

Otro de los espacios emblemáticos es el Museo del Automóvil y Transporte de Tampico, recinto que conserva unidades históricas y piezas relacionadas con la evolución del transporte terrestre en la Diagonal Sur Norte.

La oferta cultural también incluye el Museo del Niño de Tampico en la colonia Obrera, orientado a actividades interactivas y de aprendizaje para niñas, niños y familias.

Asimismo, el recién consolidado Museo de Tampico se ha convertido en uno de los principales atractivos para visitantes y residentes al integrar tecnología, exhibiciones permanentes y contenidos sobre la historia local.

Los museos son instituciones sin fines de lucro dedicadas a la investigación, conservación y difusión del patrimonio material e inmaterial.

Más allá de resguardar objetos históricos, funcionan como espacios para comprender la evolución social, artística y cultural de las comunidades.

En un contexto global donde las costumbres y tradiciones se transforman constantemente, estos recintos permiten fortalecer la identidad y acercar a nuevas generaciones al conocimiento histórico.

La conmemoración del Día Internacional de los Museos invita a la ciudadanía a recorrer estos espacios y reconocer su función como guardianes de la memoria colectiva y promotores del entendimiento entre culturas.