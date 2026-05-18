Reconoce IMSS falla en el abasto de medicamentos

Se comprometen a mejorar el suministro de medicinas, para frenar el enojo de pacientes que pagan medicamento, estudios y otros gastos de su bolsa

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque el desabasto de medicamentos continúa afectando a hospitales y centros de salud de Tamaulipas, el modelo IMSS-Bienestar aseguró que buscará reforzar el suministro semanal ante la creciente inconformidad de pacientes que siguen pagando de su bolsillo tratamientos, estudios y recetas que el sistema público no logra garantizar.

El coordinador federal de IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Margid Antonio Rodríguez Avendaño, reconoció que la actual logística de distribución resulta insuficiente frente a la demanda hospitalaria y adelantó que la Federación analiza liberar presupuesto y movilidad para aumentar la frecuencia del abastecimiento.

“Nos dicen de México que ya nos van a permitir movilización y presupuesto para que cada semana se estén abasteciendo hospitales y cada 15 días los centros de salud”, declaró el funcionario.

Actualmente, gran parte de las unidades médicas recibe medicamento de manera quincenal, situación que ha provocado vacíos constantes en farmacias hospitalarias, principalmente en tratamientos para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y padecimientos cardiovasculares, obligando a miles de familias a comprar sus medicinas en farmacias privadas pese a estar afiliadas al sistema público.

Rodríguez Avendaño sostuvo que “sí hay medicamento”, aunque aceptó que la saturación en hospitales regionales y la llegada de pacientes provenientes de otros estados han generado presión adicional sobre los inventarios, particularmente en áreas de alta especialidad donde las quejas por falta de insumos y retrasos en la atención continúan acumulándose.

La crisis de abasto se ha convertido en una de las principales exigencias ciudadanas hacia IMSS-Bienestar en Tamaulipas, pues mientras las autoridades prometen reforzar la distribución, pacientes y familiares continúan recorriendo farmacias externas para conseguir medicamentos que deberían estar garantizados dentro del sistema público de salud.