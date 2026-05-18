Rescatan a recién nacido que fue abandonado en un contenedor de basura

Una mujer, que se dedica a la recolección de chatarra, se encontraba trabajando en la zona cuando escuchó un llanto en medio del silencio de la noche

Una noticia ha sacudido la sensibilidad de la comunidad este lunes. En un acto que ha generado profunda indignación y, a la vez, alivio por el rescate, un recién nacido localizado con vida tras ser abandonado en un contenedor de basura en el fraccionamiento Paraíso Maya (Supermanzana 107).

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas de la madrugada. El destino quiso que una mujer, que se dedica a la recolección de chatarra, se encontrara trabajando en la zona. Mientras buscaba latas entre los desechos, escuchó un llanto que inicialmente parecía fuera de lugar en medio del silencio de la noche.

Al revisar el contenedor, la mujer halló al pequeño y, con gran prontitud, solicitó auxilio a través del número de emergencias 911.

Recién nacido se reporta estable, pero delicado

Al sitio arribaron paramédicos y elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, junto con el personal del Grupo GEAVIG (especializado en atención a la violencia familiar). Tras brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo, el menor fue trasladado de emergencia al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”.

Se activaron de inmediato todos los protocolos para salvaguardar la integridad física del menor», informaron las autoridades locales tras la intervención coordinada.

Aunque el reporte médico indica que el bebé —del sexo masculino— se encuentra estable, su situación es delicada. Actualmente permanece en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) debido a que, por las condiciones del abandono y su corta edad, es considerado un paciente de alto riesgo.

Mientras el pequeño lucha por su salud bajo observación especializada, el Sistema DIF Municipal de Benito Juárez ha tomado el resguardo legal del menor.

Por su parte, la Fiscalía ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables de este abandono. Este caso reabre el debate en la sociedad sobre la necesidad de fortalecer las redes de apoyo para mujeres en situación vulnerable y la protección de los derechos de la infancia en nuestro país.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO