Sigue reestructura en Salud; renuevan mandos clave en Tamaulipas

A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, entregó los nombramientos a los nuevos funcionarios y los llamó a desempeñarse con responsabilidad, trabajo en equipo y transparencia

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas mantiene los movimientos internos en áreas estratégicas con una nueva ronda de nombramientos en direcciones médicas, administrativas y jurídicas de la dependencia estatal.

A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, entregó los nombramientos a los nuevos funcionarios y los llamó a desempeñarse con responsabilidad, trabajo en equipo y transparencia.

“Tenemos un compromiso grande, que esto sea mejor y estoy segura que lo vamos a lograr; hay que salir adelante. Por algo estamos aquí, porque cuentan con la capacidad y el perfil que se necesita, confío en ustedes”, expresó la titular de Salud durante el acto oficial.

Entre los cambios destaca la designación de Julita Portilla Sosa como directora de Epidemiología; Blanca Idalia García Sánchez como directora de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y la Adolescencia; y Jorge Guadalupe Calzada Hernández como director de Promoción y Prevención a la Salud, todos adscritos a la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

Además, Iván Alejandro Ramírez Moncada fue nombrado director del Distrito de Salud para el Bienestar con sede en Ciudad Victoria, mientras que Felipe Quezada Ortiz asumió como secretario particular de la dependencia estatal.

La reestructura también alcanzó áreas administrativas y jurídicas con los nombramientos de Clara Ortega Ávalos en Atención a Procedimientos Laborales; Mariana del Alba Saleh en Transparencia y Acceso a la Información Pública; Mariana García Limón en lo Consultivo, Contencioso y Administrativo; y Ángel Alejandro Hernández Rodríguez en el Departamento de Convenios y Contratos.