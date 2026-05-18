Tamaulipas, entre los estados con lluvias fuertes mientras persiste el calor este lunes 18 de mayo

Durante el día, al menos dos municipios de la entidad continuarán con altas temperaturas, así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante este lunes 18 de mayo, la temperatura máxima será de 40 grados en la zona noreste de Baja California, mientras que en las zonas serranas las mínimas oscilarán entre los -5 y 0 °C durante la madrugada del martes.

Particularmente, el municipio de Mexicali hoy tendrá una temperatura máxima de 32 y una mínima de 15 grados Celsius, con cielo despejado durante la tarde. No se esperan lluvias y la velocidad del viento será de 10 a 15 km/h, con dirección norte y ráfagas de viento de 32 km/h.

El otro municipio con calor intenso durante la tarde será San Felipe, en donde se espera que la temperatura máxima llegue a los 28 grados Celsius con cielo soleado y sin probabilidad de lluvias.

Temperaturas mínimas y máximas en municipios de Baja California para este lunes 18 de mayo

Aquí te compartimos cómo estarán para este arranque de semana, las temperaturas mínimas y máximas en los diversos municipios de la entidad:

Ensenada: mínima de 13°C y máxima de 21°C

Mexicali: mínima de 15°C y máxima de 32°C

Playas de Rosarito: mínima de 12°C y máxima de 19°C

San Felipe: mínima de 20°C y máxima de 29°C

San Quintin: mínima de 20°C y máxima de 29°C

San Vicente: mínima de 12°C y máxima de 21°C

Tecate: mínima de 11°C y máxima de 24°C

Tijuana: mínima de 12°C y máxima de 21°C

Debido a unna circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México, se esperan altas temperaturas en la mayor parte del país, sobretodo en los siguientes estados:

Coahuila (centro y suroeste)

Durango (oeste y noreste)

Zacatecas (sur)

Aguascalientes (suroeste)

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit (norte y sur)

Jalisco (centro, sur y suroeste)

Colima (norte y este)

Michoacán (centro y suroeste)

Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste)

Morelos (sur)

Puebla (suroeste)

Hidalgo (centro)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (centro, sur y este)

Chiapas (norte, centro y suroeste)

Campeche (norte)

Yucatán (oeste)

Una línea seca en el norte de México que entrará en interacción con divergencia en altura sobre el noreste del país, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, provocará vientos fuertes a muy fuertes con rachas de hasta 80 km/h y posibles tolvaneras en esas regiones y el noroeste de México. También se esperan lluvias muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Asimismo, un canal de baja presión en el interior del territorio mexicano, en combinación con divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, además del Valle de México.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO