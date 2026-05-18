Turnos vespertinos desaparecerán: SET

Actualmente existe una reducción aproximada del 25 por ciento en ocupación de grupos, salones y turnos en comparación con décadas anteriores

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La caída en la matrícula escolar ya comenzó a vaciar aulas y provocará la desaparición gradual de los turnos vespertinos en Tamaulipas, advirtió el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

El funcionario confirmó que el fenómeno demográfico ya impacta de manera directa al sistema educativo estatal, principalmente en preescolar y primaria, aunque también empieza a reflejarse en secundarias.

“Cada ciclo hay menos alumnos y eso ha provocado que se cierren los turnos vespertinos”, declaró.

Valdez García señaló que actualmente existe una reducción aproximada del 25 por ciento en ocupación de grupos, salones y turnos en comparación con décadas anteriores, particularmente en municipios fronterizos como Reynosa y Nuevo Laredo.

“Hace 30 años esos turnos estaban llenos. Incluso existía el turno nocturno y ese ya desapareció. Poco a poco el turno vespertino irá desapareciendo”, afirmó.

El titular de la SET explicó que la disminución anual de matrícula ronda el 0.5 por ciento, una tendencia asociada a la baja natalidad y a la transición demográfica que enfrenta el país.

“México pasó de ser un país de niños a ser un país de jóvenes”, expresó.

Ante este escenario, la dependencia analiza mecanismos de reasignación docente para evitar afectaciones laborales conforme desaparezcan grupos y turnos escolares.

Una de las alternativas planteadas es reconvertir maestros hacia funciones de apoyo especializado para estudiantes con neurodivergencias.

“Podría darse una conversión a maestros sombra, aunque el perfil requiere preparación para atender a niños con neurodivergencias”, explicó.

La reducción de alumnos ya comenzó a modificar la estructura educativa estatal y anticipa un reacomodo gradual tanto de escuelas como de personal docente en los próximos años.