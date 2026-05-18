Un juez ordenó que un hombre pague cuota alimentaria para el cuidado de su “perrhijo” tras divorciarse de su pareja.

La resolución de un juez en Salta, también establece un régimen de visitas y de cuidado compartido entre los exesposos

Por primera vez, un juez ordenó a un hombre el pago de una cuota alimentaria para un perro luego de divorciarse. Con esta resolución sin precedentes, la justicia no sólo reconoce a las mascotas como seres sintientes con derechos, también establece un régimen similar al de familia, donde habrá pagos por manutención, se definirán visitas y la protección del vínculo.

Esto ocurrió en Salta, Argentina y el monto se definirá con base en los gatos de alimentación, atención veterinaria, así como los ingresos de la persona que debe aportar si decide divorciarse.

Fijan cuota alimentaria para un perrito y régimen de vistas tras divorcio

En las últimas horas, se ha dado a conocer que debido a un acuerdo judicial en Salta, un hombre tendrá que pagar una cuota alimentaria para el perro que antes mantenía con su expsposa, con esta medida se reconoce al can como un miembro más de la familia y también va ganando terreno el concepto de «familias multiespecie».

Esto ocurrió luego de que la exesposa se quedara a cargo del perro permanentemente; sin embargo, decidió acudir al tribunal de Salta debido al aumento de los gastos, que incluían alimentos balanceados, medicamentos, vacunas, controles veterinarios, entre otros aspectos que afectaban su economía.

Ante esto, el juez determinó también que ambas personas, sin importar con quien resida el lomito, deberán estar pendientes de los cuidados de la mascota.

¿Qué opinan los usuarios de redes sociales sobre este caso en Argentina?

Este tema generó debate en redes sociales, principalmente entre quienes vieron como un gran avance este fallo inédito y quienes consideraron como una decisión «exagerada».

«Completamente de acuerdo. El derecho tiene que evolucionar según los requerimientos de la sociedad. La determinación de las reglas se debe hacer con base en la evolución de las instituciones como la familia».

«Les felicito, y lo quiero ver en todo el mundo y para todos los animales! todos por igual, sin excepción».

«Amo con todo el corazón a los animales pero esto ya es un despropósito… qué sigue quien se queda con la custodia?».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO