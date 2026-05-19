‘Amanecido’ se estrella con poste

Conductor acaba la farra de manera abrupta al chocar contra una luminaria del 11 Praxedis Balboa: andaba en estado de ebriedad

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un conductor en aparente estado de ebriedad resultó con diversas lesiones en el cuerpo cuando, al desplazarse a exceso de velocidad, perdió el control y se impactó de frente contra una luminaria, la cual derribó en su totalidad.

Estos hechos se registraron alrededor de las 7:00 de la mañana en el bulevar Práxedis Balboa, a la altura del número 11, a donde arribaron los paramédicos del CRUM. Un hombre de alrededor de 35 años de edad recibió los primeros auxilios, pero no requirió ser trasladado a un hospital, ya que solo presentaba golpes leves.

El reporte preliminar indicó que esta persona presentaba aliento alcohólico y conducía un vehículo Volkswagen Jetta en dirección de poniente a oriente sobre el bulevar Práxedis. Al llegar a la altura del número 11, su velocidad desmedida lo llevó a perder el control y a desviar su trayectoria a la izquierda hasta chocar de forma frontal con un poste de alumbrado público.

Debido a lo fuerte del impacto, la luminaria colapsó hacia los carriles de circulación, dejándolos obstruidos. Los elementos de tránsito trasladaron al conductor hasta las oficinas de vialidad para practicarle un examen de alcoholemia, mientras que su carro fue remolcado al corralón por una grúa particular.