Estiaje golpea ríos del centro de Tamaulipas

Alerta en el centro de Tamaulipas: los ríos que alimentan a la presa Vicente Guerrero registran un déficit hídrico reconocido por la Conagua

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La creciente presión sobre los ríos que alimentan a la presa Vicente Guerrero mantiene en alerta a las autoridades hidráulicas de Tamaulipas, luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconociera la existencia de un déficit hídrico en la cuenca alta del centro del estado.

Así lo informó el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del Estado, Raúl Quiroga Álvarez, quien explicó que el problema se presenta en los afluentes ubicados aguas arriba de la presa, donde el volumen de agua concesionado supera al que naturalmente aportan los ríos.

“El déficit de agua se determina haciendo un balance entre lo que la naturaleza nos da en el río y lo que la Conagua concesionó”, señaló.

Detalló que esta situación ya fue publicada oficialmente por la Conagua y afecta diversos tramos del sistema hidrológico del centro de Tamaulipas, entre ellos los ríos y zonas de El Barretal, El Carmen, Padilla y Güémez, además del sector de Casas.

“El déficit que está publicado no es un tema nuestro, sino de la Comisión Nacional del Agua”, puntualizó.

Quiroga Álvarez indicó que, aunque el faltante aún no ha sido cuantificado con precisión, el problema radica en que el escurrimiento natural que debería llegar hacia la presa Vicente Guerrero es menor al volumen requerido para cubrir las concesiones existentes.

Ante este panorama, anunció que esta misma semana iniciarán recorridos de supervisión junto con personal de Conagua para revisar las condiciones del sistema hidrológico en la región.

“Hace semanas anunciamos que íbamos a iniciar el recorrido. El titular de la Comisión Nacional del Agua nos pidió que si podíamos arrancar este miércoles y lo vamos a hacer”, explicó.

El funcionario reconoció que ya se observa una disminución importante en los niveles de los ríos debido a la temporada de estiaje y a la baja presencia de lluvias.

“Son tiempos de estiaje, son tiempos en que las precipitaciones son menores y por supuesto el río empieza a bajar sus niveles”, expresó.

Actualmente, dijo, el sistema apenas logra aportar alrededor de 10 metros cúbicos por segundo tanto hacia la presa Vicente Guerrero como al sistema lagunario del sur del estado, caudal que ha venido disminuyendo en las últimas semanas.

En otro tema, el secretario fue consultado sobre el aumento a las tarifas de agua en algunos municipios, particularmente en Soto la Marina. Señaló que este tipo de ajustes corresponden a decisiones tomadas por los consejos de administración de los organismos operadores.

Explicó que las actualizaciones tarifarias responden al incremento en costos operativos como energía eléctrica, mantenimiento de infraestructura, pago de personal y derechos federales ante Conagua.