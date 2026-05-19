Refuerzan operativos tras ataque

Corporaciones de seguridad intensificaron su presencia en Matamoros tras el ataque armado contra elementos del Servicio de Protección Federal; dos implicados fueron detenidos

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno intensificaron durante las últimas horas los operativos de vigilancia en Matamoros, en respuesta al ataque armado registrado el domingo en el que un elemento del Servicio de Protección Federal (SPF) perdió la vida y otro resultó herido.

Las acciones derivaron en la detención de dos personas presuntamente vinculadas a la agresión, así como el aseguramiento de cuatro armas de fuego y un vehículo.

El despliegue abarcó avenidas principales, accesos estratégicos y colonias consideradas prioritarias por las autoridades.

Convoyes y unidades tácticas efectuaron recorridos, puntos de revisión y patrullajes en distintos sectores de la ciudad, generando expectativa entre ciudadanos y automovilistas.

De manera extraoficial se informó que durante los operativos se realizaron inspecciones a vehículos sospechosos y otras acciones coordinadas entre corporaciones, sin que hasta el momento se haya emitido un informe oficial detallado sobre el conjunto de los resultados.

En el marco de las diligencias, autoridades aseguraron una camioneta Porsche Cayenne abandonada en una brecha de la colonia Libertad y Progreso.

En el interior del vehículo fueron localizadas armas de fuego y chalecos tácticos. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad estaría presuntamente vinculada al ataque del domingo.

La camioneta quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

El Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, confirmó desde Ciudad Victoria que la dependencia estatal intervino desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, y que posteriormente el caso fue atraído por la FGR.

«Hay una investigación en curso; inicialmente intervenimos por parte de la Fiscalía General de Justicia y posteriormente la Fiscalía General de la República», señaló el funcionario.

Govea Orozco subrayó que la atracción federal no interrumpe la colaboración institucional: «No solo a raíz de estos hechos, estamos refrendando nuestra colaboración. Sí hay una investigación en curso y esa es la línea de actuación que ahora tenemos.»

Estados Unidos “monitorea” investigación

La cónsul de Estados Unidos en Matamoros, Mary Virginia Hantsch, emitió un pronunciamiento en el que expresó el reconocimiento del gobierno estadounidense hacia el personal del SPF asignado a la representación consular. «El personal del Servicio de Protección Federal asignado a nuestro consulado tiene la misión de proporcionar seguridad para las instalaciones y el personal», señaló la funcionaria diplomática, quien añadió que Washington monitorea de cerca el desarrollo de la investigación. «Compartimos una preocupación común con esta comunidad fronteriza por los elementos criminales que traen violencia y sufrimiento a las familias en ambos lados de la frontera», indicó Hantsch.

El Consulado General de Estados Unidos en Matamoros es uno de los recintos diplomáticos con mayor actividad consular en el noreste del país. El SPF tiene asignada en esta frontera, entre otras funciones, la custodia de ese inmueble y de otros edificios federales en la ciudad.

Antecedente: dos policías estatales asesinados en Reynosa

El ataque del domingo en Matamoros se produce doce días después de que dos elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas fueran privados de la vida en Reynosa en circunstancias igualmente violentas. Aquel incidente, registrado también en condiciones de emboscada, no derivó en comunicados oficiales inmediatos por parte del gobierno del estado ni de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Las investigaciones correspondientes permanecen en curso sin que se hayan informado públicamente detenciones vinculadas de manera directa a ese caso.

Los dos homicidios de Reynosa y el asesinato del agente federal en Matamoros configuran, en el lapso de menos de dos semanas, tres bajas entre corporaciones de seguridad en la franja fronteriza tamaulipeca.