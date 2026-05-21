Afecta a 54 colonias de Altamira corte de agua por mantenimiento en planta

La suspensión se realizó aproximadamente a las dos de la tarde del jueves.

Por Benigno Solís

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por trabajos de mantenimiento en la planta Laguna de la Puerta en Tampico, se registra la suspensión temporal del suministro de agua potable en el sur de Altamira.

54 colonias son las afectadas con ese corte del servicio.

La suspensión se realizó aproximadamente a las dos de la tarde del jueves.

El tiempo estimado de restablecimiento es de 8 horas.

Algunas de las colonias y fraccionamientos afectados son 2 de mayo, Albañiles, Américo Villarreal, Bahía, Benito Juárez, Guadalupe Cervantes, Jazmín, Morelos y Justo Sierra.

También afectó a Los Fresnos, Nuevo Madero, Nuevo Tampico sectores 1 y 2, San Antonio, Santo Tomás, Tamaulipas, Santa Elena sectores 1 y 2, Españita, Ganadera, entre otros.

En algunos sectores se presenta solamente baja presión.