Ante falta de presupuesto recurrirá a estudiantes como maestros sombra

La intención es que jóvenes universitarios apoyen directamente en las escuelas mientras llegan recursos federales para formalizar plazas especializadas en el sistema educativo estatal.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) analiza incorporar estudiantes universitarios de psicología y pedagogía como maestros sombra mediante servicio social y prácticas profesionales, ante la falta de presupuesto federal para contratar personal especializado que atienda a alumnos con necesidades educativas especiales.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que la propuesta fue discutida con el diputado Moctezuma y busca responder a la creciente demanda de apoyo para estudiantes con autismo, déficit de atención, problemas conductuales y barreras de aprendizaje dentro de las aulas.

“Nos dijeron que todavía no hay presupuesto federal. Vamos a buscar aquí con el diputado que propuso esta idea del servicio social para que sean los alumnos de la UAT y de las universidades públicas los que puedan sumar”, explicó.

La intención es que jóvenes universitarios apoyen directamente en las escuelas mientras llegan recursos federales para formalizar plazas especializadas en el sistema educativo estatal.

“Con los alumnos de psicología y de pedagogía, de las diversas prácticas y servicios sociales, podamos cubrir esto”, señaló Valdez García.

Actualmente, muchas familias deben pagar por cuenta propia el acompañamiento de maestros sombra, lo que representa un gasto difícil de sostener para hogares de bajos ingresos.

La SET reconoce que el déficit presupuestal limita la contratación inmediata de especialistas, por lo que la alternativa universitaria busca evitar que alumnos con necesidades especiales queden sin atención dentro de las escuelas públicas.