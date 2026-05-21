Así puedes hacer un maratón de Star Wars sin perderte ninguna película

Si quieres ver todo el universo de Star Wars, aquí te decimos en que plataforma puedes encontrar prácticamente toda la saga.

El universo de Star Wars continúa conquistando a generaciones enteras gracias a sus historias llenas de acción, aventura y personajes inolvidables. A lo largo de los años, la saga creada por George Lucas se ha convertido en una de las franquicias más importantes del cine, ofreciendo desde las clásicas películas de los Skywalker hasta producciones derivadas que expanden la galaxia.

Actualmente, todas las películas y series de Star Wars pueden disfrutarse a través de Disney+, plataforma donde se encuentra disponible la saga principal, además de títulos derivados.

En total, son 12 películas estrenadas en cines las que forman parte de esta recopilación oficial, dejando fuera las producciones hechas exclusivamente para televisión.

Star Wars: El Imperio contraataca (Episodio V)Foto: www.disneyplus.com

LA SAGA SKYWALKER Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977) Disponible en Disney+ y también para renta o compra en Prime Video y YouTube. Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980) Disponible en Disney+, además de opciones de renta en Prime Video y YouTube. Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (1983) Puede verse en Disney+. Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1999) Disponible en Disney+. Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002) Disponible en Disney+. Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005) Disponible en Disney+. Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (2015) Puede verse en Disney+. Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi (2017) Disponible en Disney+. Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker (2019) Disponible en Disney+.

Películas derivadas

Star Wars: The Clone Wars (2008) Disponible en Disney+. Rogue One: A Star Wars Story (2016) Disponible en Disney+ Solo: A Star Wars Story (2018)

Disponible en Disney+.

Próximas películas de Star Wars en desarrollo:

La película de Star Wars dirigida por Taika Waititi

Hasta ahora no cuenta con fecha confirmada.

El amanecer de los Jedi

Continúa en desarrollo sin fecha de estreno oficial.

Mando-Verse New Republic de Dave Filoni

Aún no se revelan detalles sobre su lanzamiento.

La nueva cinta enfocada en la Orden Jedi dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy

Permanece sin fecha confirmada.

La trilogía de Star Wars desarrollada por Simon Kinberg

El proyecto sigue en etapa temprana.

Star Wars: Rogue Squadron

La producción permanece en pausa y todavía no hay información oficial sobre su estreno.

La película inspirada en el popular personaje continúa en desarrollo.

La película sin título de JD Dillard y Matt Owens

El proyecto aún no tiene fecha definida.

La trilogía de Star Wars de Rian Johnson

Sigue siendo uno de los proyectos más comentados por los seguidores de la franquicia, aunque permanece sin actualizaciones recientes.

Con múltiples historias todavía por explorar, todo indica que la galaxia de Star Wars seguirá creciendo durante los próximos años con nuevas aventuras, personajes y distintas eras dentro de la saga.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR