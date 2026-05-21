Atienden deslaves en carretera a Miquihuana

El deslave se suscitó en el tramo carretero Miquihuana-Palmillas sobre el kilómetro seis tras las lluvias registradas en las últimas horas

Por Staff

Ante un deslave de tierra sobre la Carretera Interestatal 120, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la coordinación municipal Miquihuana activó el Plan Tamaulipas para liberar la vialidad en ambos sentidos.

El deslave se suscitó en el tramo carretero Miquihuana-Palmillas sobre el kilómetro seis tras las lluvias registradas en las últimas horas.

Para retirar el material rocoso de la cinta asfáltica, el personal de la Guardia Estatal utilizó herramientas como palas y carretillas, con lo cual, se previenen también accidentes viales.

Plan DN-III-E en la frontera

Elementos del Ejército Mexicano pertenecientes al Octavo Regimiento de Caballería implementaron el Plan DN-III-E en el municipio de Matamoros debido a las intensas lluvias registradas durante la madrugada, las cuales provocaron encharcamientos y afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

Como parte de las acciones preventivas y de auxilio, el personal militar realizó recorridos por diversas colonias y avenidas para brindar apoyo a la ciudadanía, principalmente a automovilistas que quedaron varados en zonas con encharcamientos. Además, mantuvieron coordinación y contacto con la población que requería asistencia ante las condiciones climatológicas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar cruzar calles con acumulación de agua y mantenerse atentos a los avisos oficiales, mientras continúan las labores de vigilancia y apoyo en las áreas afectadas por las lluvias.