Desvían vuelo internacional tras detectar a pasajero procedente del Congo en medio de alerta por ébola

Las autoridades sanitarias indicaron que la aerolínea permitió a la persona abordar "por error" debido a que existen restricciones para quienes hayan estado en los países africanos más afectados por el virus Bundibugyo, un patógeno para el que no existe vacuna ni tratamiento

DETROIT, MICHIGAN.- Un vuelo de Air France que se dirigía a Detroit, Michigan, fue desviado a Montreal, Canadá, luego de que un pasajero proveniente de la República Democrática del Congoabordara «por error», en un momento de alta tensión internacional debido a un nuevo brote de la cepa Bundibugyo del virus del ébola en África central.

El vuelo 378 de Air France, que partió de París con destino original al Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne en Detroit, fue obligado a desviarse tras una orden de las autoridades estadounidenses. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal poco después de las 5:00 p.m. (hora del este) del miércoles.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó que tomaron medidas decisivas para prohibir el aterrizaje de la aeronave en territorio estadounidense. «Debido a las restricciones de entrada implementadas para reducir el riesgo del virus del ébola, el pasajero no debió abordar el avión», señaló un portavoz de la CBP.

Air France aclaró que no hubo ninguna emergencia médica a bordo y que el desvío se realizó estrictamente para cumplir con los requisitos de entrada de Estados Unidos.

Los pasajeros informaron momentos de incertidumbre a bordo; Deborah Mistor, una pasajera de clase ejecutiva, relató que la tripulación se colocó mascarillas después de anunciar el desvío sin dar explicaciones médicas, lo que generó preocupación entre los viajeros. Horas después, los pasajeros fueron trasladados a Detroit en la misma aeronave.

¿Cuáles son las restricciones de Estados Unidos?

Restricción de 30 días: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron que se restringirá la entrada a personas sin pasaporte estadounidense que hayan estado en el Congo, Sudán del Sur o Uganda en las últimas tres semanas.

Redirección de vuelos: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una directiva que obliga a todos los vuelos con destino a Estados Unidos que transporten pasajeros con historial de viaje reciente (últimos 21 días) a dichos países a aterrizar exclusivamente en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, en Virginia, donde se han concentrado los recursos de salud pública para revisiones exhaustivas

¿Qué está pasando con el brote de ébola en África?

El brote, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado como una «emergencia de salud pública de importancia internacional», se centra principalmente en la provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo, y se ha extendido a Uganda.

Casos y víctimas: Se registran más de 600 casos sospechosos y al menos 139 muertes atribuidas al virus.

Se registran más de 600 casos sospechosos y al menos 139 muertes atribuidas al virus. Cepa rara: El brote es impulsado por la especie Bundibugyo del virus, una variante menos común para la cual actualmente no existen vacunas aprobadas ni tratamientos antivirales específicos.

El brote es impulsado por la especie Bundibugyo del virus, una variante menos común para la cual actualmente no existen vacunas aprobadas ni tratamientos antivirales específicos. Tasa de letalidad: Históricamente, las epidemias causadas por esta variante presentan una tasa de mortalidad de entre el 30% y el 50%.

Históricamente, las epidemias causadas por esta variante presentan una tasa de mortalidad de entre el 30% y el 50%. Dificultad de detección: El periodo de incubación varía de 2 a 21 días. Los primeros síntomas son «secos» (fiebre, fatiga, dolores musculares) y se confunden fácilmente con la malaria, lo que retrasa la detección antes de que evolucionen a síntomas «húmedos» (vómitos, diarrea, sangrado).

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO