Fallece Jorge Alberto Galván Garcés, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tamaulipas

La noticia fue confirmada por la misma dependencia estatal, quien publicó una condolencia en la que expresó su solidaridad con la familia del funcionario

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tam.- El Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema DIF Tamaulipas, Jorge Alberto Galván Garcés, falleció esta mañana.

La noticia fue confirmada por la misma dependencia estatal, quien publicó una condolencia en la que expresó su solidaridad con la familia del funcionario, del que se reconoció su compromiso, vocación de servicio y labor en favor de la niñez y las familias tamaulipecas.

Entre las funciones principales que desempeñó al frente de la dependencia que encabezó, se encuentran la protección y restitución de derechos, interviniendo cuando un menor sufre maltrato físico, emocional o sexual, abandono o negligencia.

Brindaba resguardo urgente y canalizaba a los menores a Centros de Asistencia Social (casas hogar) cuando era necesario.

Asimismo, tenía a cargo la representación jurídica, actuando como tutor legal o representante de niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos o judiciales, incluyendo la gestión de adopciones, tutela y representación en conflictos familiares.

En el área de atención integral psicológica y social, evaluaba el entorno familiar del menor y ofrecía terapias psicológicas, trabajo social y mediación para prevenir la violencia y restituir los derechos de la familia.

También impulsó acciones de prevención y difusión a través de programas y talleres orientados a prevenir la violencia, el abuso y el trabajo infantil, además de educar a la población sobre los derechos de la infancia.

En casos de vulneración, la Procuraduría actuaba como el brazo legal y asistencial del Estado para garantizar que los menores crecieran en un entorno seguro y protector.