Hasta 3 mil pacientes requieren atención psiquiátrica en el ISSSTE

Ansiedad, depresión y alteraciones del sueño forman parte de los trastornos emocionales que más han aumentado entre derechohabientes del ISSSTE en Tamaulipas

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Ansiedad, depresión y alteraciones del sueño forman parte de los trastornos emocionales que más han aumentado entre derechohabientes del ISSSTE en Tamaulipas, donde hasta 3 mil personas podrían beneficiarse con atención psiquiátrica especializada.

La situación preocupa debido a que el instituto lleva entre tres y cuatro años sin contar con un psiquiatra en algunas áreas médicas del estado, reconoció el subdelegado médico Jorge Cortina.

“Las situaciones que tienen que ver con trastornos emocionales se encuentran al alza en estos últimos meses”, afirmó.

El funcionario explicó que aunque actualmente existen alrededor de 400 pacientes identificados con necesidades psiquiátricas específicas, la cifra de personas que podrían requerir valoración especializada es mucho mayor.

La falta de especialistas en salud mental representa uno de los mayores desafíos para el sistema médico público, especialmente después de los efectos emocionales y económicos que dejaron la pandemia y las crisis familiares recientes.

Entre los padecimientos más frecuentes detectados por el ISSSTE destacan trastornos de ansiedad, problemas severos de sueño y cuadros depresivos que afectan la calidad de vida de trabajadores, jubilados y familias completas.

La ausencia de psiquiatras provoca que muchos pacientes deban esperar referencias médicas, traslados o atención limitada mediante otras áreas clínicas, retrasando diagnósticos y tratamientos.

El ISSSTE aseguró que mantiene abierta la contratación para incorporar un especialista en psiquiatría que permita ampliar la cobertura en salud mental.

La creciente demanda también refleja un cambio importante en los problemas de salud pública, donde las enfermedades emocionales comienzan a ocupar un lugar cada vez más visible dentro de las consultas médicas.

Especialistas señalan que la falta de atención temprana en ansiedad o depresión puede derivar en complicaciones laborales, familiares y físicas, aumentando además la saturación hospitalaria y médica en otras áreas.