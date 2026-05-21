Hospital Infantil mantiene atención a 80 niños con cáncer; leucemia sigue siendo la más común

En cuanto al abasto de medicamentos oncológicos, informó que el IMSS-Bienestar firmó recientemente un contrato con una empresa encargada del suministro.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- El Hospital Infantil de Tamaulipas mantiene actualmente atención médica a cerca de 80 pacientes oncológicos pediátricos, donde la leucemia aguda linfoblástica continúa siendo el cáncer más frecuente entre menores.

La directora del nosocomio, Judith Cornejo Barrera, informó que los casos considerados activos incluyen tanto niños que actualmente reciben tratamiento como pacientes que permanecen bajo vigilancia médica constante.

Aunque a nivel internacional existe preocupación por el aumento de cáncer infantil, señaló que en México apenas comienza a consolidarse un registro nacional que permitirá conocer con mayor precisión el comportamiento de estas enfermedades.

Pese a ello, destacó que muchos menores han logrado concluir exitosamente sus tratamientos, particularmente pacientes diagnosticados con leucemia, quienes incluso han podido “tocar la campana”, símbolo que representa el final de su lucha contra el cáncer.

La especialista subrayó que uno de los factores más importantes para mejorar el pronóstico de los niños es la detección temprana de síntomas, por lo que actualmente se fortalecen estrategias para identificar señales de alarma desde etapas iniciales.

Explicó que mientras más rápido llegue un menor al hospital, mayores son las probabilidades de recuperación y éxito en el tratamiento.

En cuanto al abasto de medicamentos oncológicos, informó que el IMSS-Bienestar firmó recientemente un contrato con una empresa encargada del suministro, lo que esperan permita mejorar la entrega completa de tratamientos.

Mientras tanto, asociaciones civiles y grupos de voluntariado continúan apoyando a pacientes y familias para completar algunos medicamentos y tratamientos especializados.

Finalmente, la directora reconoció que el cáncer infantil representa no solamente un reto médico, sino también emocional y económico para decenas de familias tamaulipecas que diariamente enfrentan largas jornadas hospitalarias para salvar la vida de sus hijos.