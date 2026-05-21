Profeco revela cuáles son las mejores marcas de gelatina en México

El informe también puso el foco en productos que ofrecen un valor nutricional limitado

MÉXICO.- La Profeco realizó un análisis exhaustivo de diversas presentaciones de gelatinas disponibles en el mercado mexicano para determinar su valor nutricional.

Tras evaluar factores como la concentración de colágeno y el azúcar presente, el organismo catalogó a Congelli, D’Gari y Mix d’Duché (versión reducida en azúcar) como las opciones de mayor calidad.

Estos productos fueron destacados por ofrecer un balance óptimo para el consumidor

Congelli: Recibió una calificación sobresaliente gracias a su aporte proteico, esencial para el mantenimiento de articulaciones y la elasticidad cutánea

D’Gari: Fue reconocida por equilibrar una fórmula rica en colágeno con niveles de azúcar moderados.

Mix d’Duché (reducida en azúcar): Se posicionó como una alternativa ideal para quienes buscan controlar la ingesta calórica sin sacrificar el postre.

Gelatinas bajo la lupa: ¿Cuáles evitar o consumir con moderación?

El informe también puso el foco en productos que ofrecen un valor nutricional limitado. La dependencia alertó que marcas como Fruti Cool y Dany, de Danone, presentaron formulaciones con una carga significativamente mayor de azúcares añadidos y un aporte proteico deficiente, lo que disminuye sus potenciales beneficios para la salud de huesos y articulaciones.

Analizan ingredientes y etiquetas: ¿Qué debes verificar antes de comprar?

Más allá de las marcas mejor evaluadas, la Profeco hizo un llamado a la responsabilidad del consumidor al momento de realizar sus compras. La clave reside en la lectura de etiquetas.

Los expertos sugieren que, antes de adquirir cualquier postre de este tipo, el comprador debe verificar:

Gramos de azúcar: Revisar la cantidad por porción para evitar excesos.

Revisar la cantidad por porción para evitar excesos. Aporte de colágeno: Confirmar que el contenido proteico sea relevante para obtener beneficios funcionales.

Confirmar que el contenido proteico sea relevante para obtener beneficios funcionales. Información clara: Asegurarse de que la etiqueta no sea confusa sobre los ingredientes reales.

Esta vigilancia permite tomar decisiones informadas, alejando a las familias de productos que, bajo la etiqueta de «postre saludable», pueden esconder una composición nutricional poco favorable.

El estudio de la Profeco es una herramienta para fomentar mejores hábitos. Priorizar opciones con alto colágeno y bajos niveles de azúcar es un paso sencillo pero efectivo para fortalecer la salud a largo plazo.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS