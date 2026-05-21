Retienen 26 motocicletas en operativos Moto Segura en Tampico por falta de documentación

El mando operativo indicó que la estrategia continuará aplicándose en distintos puntos de la ciudad y adelantó que la dependencia mantendrá las acciones de vigilancia con enfoque preventivo.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico ha revisado un total de 78 motocicletas durante cuatro filtros preventivos del programa Moto Segura implementados esta semana, de las cuales 26 fueron retenidas por carecer totalmente de documentación, informó el subdirector operativo de la corporación, Erik Sifuentes Hernández.

El mando explicó que los operativos tienen como objetivo fortalecer la seguridad vial, verificar el cumplimiento de la normatividad y reducir riesgos para conductores y peatones.

“En esta semana se han realizado 4 filtros preventivos, se han revisado 78 motocicletas, se han retenido 26 por la falta total de documentación de las mismas”.

La tarde de este jueves uno de los operativos fue instalado sobre la Calzada San Pedro, donde elementos de la corporación realizaron inspecciones a motociclistas para verificar licencias, placas, tarjeta de circulación y demás requisitos establecidos por el reglamento.

Sifuentes Hernández dijo que el programa Moto Segura forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal de Tampico para fortalecer la cultura de prevención y disminuir accidentes.

“En continuidad con el programa Moto Segura impulsado por el gobierno municipal de Tampico encabezado por la licenciada Mónica Villarreal Anaya realizamos nuestro compromiso en seguridad vial la protección de la vida de todas y todos los ciudadanos. En estricto apego a lo establecido en el artículo 51 del reglamento de tránsito recordamos el principio fundamental que guían nuestras acciones: que las medidas de tránsito deben de atender y salvaguardar la seguridad, protegiendo la vida y la integridad física de las personas. Bajo la convicción de que toda muerte o lesión derivada de un siniestro de tránsito es prevenible”.

El mando operativo indicó que la estrategia continuará aplicándose en distintos puntos de la ciudad y adelantó que la dependencia mantendrá las acciones de vigilancia con enfoque preventivo.

Expresó que la corporación busca reforzar la corresponsabilidad ciudadana y la concientización entre motociclistas para reducir incidentes y fomentar el cumplimiento de las disposiciones de tránsito.