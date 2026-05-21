Tamaulipas fuera de focos rojos en corrupción y supera a varios estados en percepción ciudadana: INEGI

La entidad se colocó por encima de estados como Veracruz, Puebla, Estado de México y Guerrero en el nivel de satisfacción ciudadana respecto a servicios públicos y atención gubernamental.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- Tamaulipas no apareció entre las entidades del país con mayores índices de corrupción en trámites y contacto ciudadano con autoridades, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El estudio nacional reveló que los estados con mayor porcentaje de personas víctimas de actos de corrupción fueron Hidalgo, Oaxaca y Sinaloa, mientras que Tamaulipas quedó fuera de esos focos rojos en percepción e incidencia reportada por la ciudadanía.

Además, la entidad se colocó por encima de estados como Veracruz, Puebla, Estado de México y Guerrero en el nivel de satisfacción ciudadana respecto a servicios públicos y atención gubernamental.

La encuesta del INEGI evalúa experiencias de la población al realizar trámites, efectuar pagos, solicitar servicios públicos o tener contacto con autoridades gubernamentales en localidades urbanas de más de 100 mil habitantes.

A nivel nacional, el 15.6 por ciento de las personas que realizaron algún trámite durante 2025 aseguró haber experimentado actos de corrupción, mientras que el 84.1 por ciento consideró frecuentes estas prácticas en el país.

El reporte también señala que la satisfacción ciudadana general en México descendió de 50 a 47.2 por ciento entre 2023 y 2025, reflejando una tendencia nacional de mayor exigencia hacia los servicios públicos.

En contraste, entidades como Colima, Nayarit y Zacatecas registraron los niveles más bajos de incidencia de corrupción, según el informe oficial difundido este 21 de mayo.

Además de medir corrupción, la ENCIG analiza satisfacción ciudadana, confianza institucional y experiencias en atención gubernamental, indicadores utilizados para evaluar el desempeño de gobiernos y dependencias públicas en el país.