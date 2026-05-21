VIDEO: “Lord Donas” estalla en tienda y enfrenta a clientes que defendían a empleado

La grabación generó reacciones diversas entre los usuarios de las redes sociales.

QUERÉTARO, MÉXICO.- El fuerte escándalo que un adulto mayor protagonizó al interior de un establecimiento de donas reabrió el debate sobre las situaciones a las que miles de trabajadores que laboran en el sector de servicio al cliente se enfrentan cada día, luego de que se viralizara un video del momento en redes, lo que dio lugar a que fuera bautizado como ‘Lord Donas‘.

Los hechos sucedieron en una sucursal de la cadena Krispy Kreme en Querétaro. En la grabación se observa el momento en el que el hombre estalla y se pone a gritarle a un empleado, preguntándole si le va a entregar su pedido, a lo que el joven conserva la calma mientras trata de darle una explicación.

Ante la situación, una clienta que se encontraba en el establecimiento decide intervenir y defender al trabajador, diciéndole al hombre que no tiene porque gritar y que «las cosas se piden bien», lo que el sujeto arremete respondiéndole que no se meta, para acto seguido llamarla «¡pinch* vieja metiche!».

Pese a los comentarios el sujeto siguió discutiendo, por lo que las clientas le pidieron al empleado que dejará de darle explicaciones para ya se retirará de la tienda.

#VIDEO | 🍩🔴 En redes sociales se hizo viral el momento en que un señor de la tercera edad arremete contra un trabajador del lugar y una usuaria que se encontraba en el establecimiento. En internet lo apodaron ‘Lord Donas’ debido a su actitud agresiva hacia la persona que lo… pic.twitter.com/VjkWtp5ReX — El Heraldo de México (@heraldodemexico) May 21, 2026

Video de ‘Lord Donas’ genera debate en redes

Tras su difusión el video generó un intenso debate entre los usuarios de las redes sociales, pues mientras muchos reprobaron el comportamiento del hombre así como su actitud hacía el empleado, algunos lo defendieron y se fueron en contra de la mujer que intervino para defender al joven.

«Se puso intenso #LordDonas»

«Ni el tata se atrevió a tanto»

«A los empleados no les pagan por aguantar eso»

«Son de las personas que creen que por qué están mayores te pueden tratar y hablar como quieran»

«Yo también me hubiera puesto lady donas si me topo con esa señora»

«Me cayó más mal la vieja entrometida»

«La señora metiche en lugar de ayudar a solucionar el problema, se mete para ponerle más leña al fuego»

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.